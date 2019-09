Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, pe numele caruia autoritatile judiciare germane au emis un mandat european de arestare, a fsot identificat si retinut de politistii specializati in investigatii criminale.

- Autoritatile au fost alertate joi dupa-amiaza prin 112 ca un barbat in pericol de inec a fost scos din mare, la Eforie Nord, fiind in stare de inconstienta, interventia cadrelor medicale deplasate la fata...

- Potrivit IPJ Constanța, politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Constanta, sprijiniti de politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat un barbat de 31 de ani, din localitatea Viisoara, judetul Cluj, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu polițiști din cadrul posturilor de poliție Aghireșu și Garbau, au depistat de 23 iulie un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Aghireșu – urmarit internațional. Cel in cauza a fost depistat in localitatea Bagara din comuna…

- Un barbat urmarit international de autoritatile judiciare din Belgia, pentru comiterea infractiunii de furt a fost prins de politistii barladeni din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Feroviare Vaslui, au informat, luni, reprezentantii IPJ Vaslui. "In data de 44 iulie, politistii…

- Un barbat urmarit international de autoritatile judiciare din Belgia, pentru comiterea infractiunii de furt a fost prins de politistii barladeni din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Feroviare Vaslui, au informat, luni, reprezentantii IPJ Vaslui, potrivit Agerpres. "In data de…

- Un barbat din Pianu, dat in urmarire de autoritatile franceze, fiind suspectat ca face parte dintr-o rețea de trafic de emigranți, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. La data de 28 iunie…

- Un barbat a fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba pentru proxenetism. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 iunie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Medgidia au depistat un barbat, in varsta de 38 ani, pe numele caruia Judecatoria…