- Un barbat a fost izbit in plin, marți dupa-amiaza, pe o trecere pentru pietoni din Arad de o mașina condusa cu viteza mare de un polițist aflat sub influența alcoolului. In urma loviturii extrem de puternice, barbatul a fost aruncat in aer la aproape trei metri inalțime și azvarlit aproximativ 20 de…

- Un barbat si-a pierdut viata, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit violent de un autovehicul. Accidentul a avut loc in... The post Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Soferul este politist si era baut appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 68 de ani a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un politist, care a condus sub influenta alcoolului. „Din primele cercetari la fata locului s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu […]…

- Un accident rutier s-a produs, marti dupa-amiaza, pe bulevardul Tomis din municipiul Constanta. Un sofer in varsta de 23 de ani nu a acordat prioritate de trecere, accidentand usor o adolescenta care traversa pe marcajul pietonal. Potrivit news.ro, dupa producerea evenimentului, a izbucnit…

- Un barbat a ajuns în stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe bulevardul Tomis, în jurul orei 19.20, când un barbat de 30 de ani, din Constanța, a condus un autoturism pe bulevardul Tomis, din municipiu,…

- Tanarul de 21 de ani, din Buzau, care a omorat un copil de 2 ani și a bagat doi oameni in spital, in stare grava, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe o trecere de pietoni din Constanța, a fost arestat preventiv pe 25 de zile. Decizia Tribunalului Constanța este definitiva.

- O femeie care traversa strada pe o trecere pentru pietoni a fost lovita de un autobuz al Societații de Transport Public Timișoara și proiectata pe trotuar. Șoferul a franat brusc dupa ce mașina din fața lui a oprit la trecerea de pietoni. Accidentul a fost surprins de un șofer cu o camera video instalata…

- Accident cu mașina Poliției in Constanța, provocat de un șofer beat. Un polițist a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost izbit de un autoturism scapat de sub control. La volan se afla un barbat de 31 de ani din Gorj, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul care a distrus autospeciala polițiștilor…

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- Un barbat din comuna Luna, judetul Cluj este cercetat de Politie, in Alba, dupa ce a condus, sub influenta alcoolului, un autoturism. A fost oprit in trafic, la Craciunelu de Jos, langa Blaj. Potrivit IPJ Alba, in 18 februarie, in jurul orei 9.00, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe…

- Minora, din județul Maramureș, se afla in traversarea strazii pe trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, cand a fost lovita de un autovehicul condus de un tanar din județul Timiș. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest de catre polițiștii rutieri sosiți la fața locului, rezultatul…

- La data de 08 februarie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Potrivit…

- Ionut Cristian Manea zis „Jumbo“, soferul care a accidentat pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac, iar apoi a fugit, a fost arestat. Alaturi de el mai sunt cercetati alti de trei barbati care l-au ajutat sa ascunda fapta.

- Soferul care a lovit pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni a fost identificat si retinut de oamenii legii. Politistii au stabilit in urma anchetei ca acesta a fost ajutat de trei prieteni sa stearga urmele accidetului.

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, de 33 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, banuit de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului…

- Un barbat din Capitala este cercetat penal intr-un dosar pornit pe trafic de influența. Acesta este banuit ca ar fi extorcat și primit bani pentru organizarea obținerii permisului de conducere și eliberarea diplomei de bacalaureat.

- In aceasta dimineața, in jurul orelor 9.30, s-a produs un accident de circulație in zona trecerii de pietoni de la blocurile ANL din Sud, vizavi de benzinaria Nisprod. Șoferul unei mașini Skoda cu numere de Buzau nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație și a fost lovit de o autoutilitara Iveco…

- Adolescenta se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost lovita de o mașina care venea cu viteza mare pe prima banda. Soferul nu a incetinut masina deși se afla in apropierea unei școli. Mai mult, nici cand celelalte masini au oprit pentru a-i permite tinerei sa traverseze strada, soferul…

- O fata de 15 ani a fost accidentata in Broșteni pe trecerea de pietoni din dreptul Penny Market de catre un șofer neatent. Adolescenta traversa strada regulamentar. Din primele date, un buzoian in varsta de 49 de ani care se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, nu a acordat prioritate…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit an plin o minora de 12 ani, in timp ce aceasta traversa strada pe trecerea de pietoni. Fetita a fost internata in spital pentru ingrijiri medicale.

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni, in Gura Humorului, conditiile in care s-a petrecut tragedia nefiind inca foarte clare, in sensul ca este posibil ca victima sa fi fost cazuta pe carosabil inainte de a fi lovita. Accidentul rutier s-a petrecut luni ...

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.

- Un tata si fiica lui de un an si sapte luni au fost loviti aseara pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac. Soferul a fugit de locul accidentului, iar acum este cautat de oamenii legii.

- Impact cu victime pe trecerea de pietoni din zona Potcoavei de Aur, mai exact la trecerea aflata la intersectia strazilor prelungirea Traian cu Brailei. Un taxi a lovit o femeie de 69 de ani, miercuri, in tmp ce aceasta trecea strada pe marcajul pietonal intr-un grup de pietoni. Doar femeia a fost acrosata…

- Politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat din comuna Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.59 mg/l alcool pur in…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat sub influenta alcoolului la volan, a omorat o femeie care traversa trecerea de pietoni.

- Azi-noapte, in jurul orei 23:40, pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea alteia. Conform primelor informatii, un barbat, de 34 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Campul Painii, pe fondul neadaptarii…

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Ieri, 4 ianuarie 2018, in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Vama, a sfarsit tragic dupa ce a fost lovit violent de un autoturism BMW, chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut in seara ultimei zile din 2017, in jurul orei 17.45, pe DN 17, in centrul comunei Vama. Masuratorile efectuate de politisti au…

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Galati, Gabriela Costin, a declarat ca accidentul a avut loc marti dupa-amiaza pe strada Otelarilor din municipiul Galati. "Din primele cercetari reise ca un sofer de 32 de ani nu a acordat prioritate la o trecere de pietoni si a lovit o femeie de…

- In urma cu doi ani, un moment de neatentie si o defectiune la sistemul de iluminare al unei autoutilitare au fost motivele principale care au determinat un accident rutier petrecut pe trecerea de pietoni și soldat cu moartea unei femei de 53 de ani. Tragedia a avut loc pe DN75, intre Bistra și Campeni.…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit cu masina trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 22 si 27 de ani, care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din Tecuci.

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 64 de ani. Acesta a fost lovit de un automobil la trecerea de pietoni. Accidentul s-a intamplat in seara zilei de ieri pe strada Calea Ieșilor ai Capitalei.

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a...

- Fata era pe trecerea de pietoni, iar un șofer de 27 de ani nu i-a acordat prioritate și a lovit-o, azvarlind-o cațiva metri in fața. Polițiștii și ambulanța au sosit la fața locului, fata fiind preluata conștienta, cu lovituri la cap și la șold. A fost transportata la spitalul barladean, unde este in…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a mai reușit sa franeze, insa familia fetei are o cu totul alta varianta. Aceasta spune ca eleva de 13…

- O femeie de 40 de ani a fost transportata luni, la spital, dupa ce a fost ranita in urma unui accident de circulație produs pe Drumul Național 1H. Luni, 18 decembrie a.c., la ora 17 :28, un jibouan de 45 de ani, conducea autoturismul proprietate personala pe drumul menționat, pe direcția Var-Jibou.…

- O femeie in varsta de 40 de ani a fost victima unui accident de circulație produs pe Drumul Național 1H, luni,18 decembrie, in jurul orei 18. Un jibouan de 45 de ani, in timp ce conducea autoturismul proprietate personala pe drumul menționat, pe direcția Var-Jibou, din cauza neatenției, nu a acordat…

- Șeful SRI Prahova a produs, azi noapte, un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, in localitatea Tancabești din județul Ilfov. Soferul, care avea alcoolemie de 0,43 mg/1000 l alcool pur in aerul expirat, a lovit o femeie ...

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc dupa ce unul dintre soferi nu a respectat indicatorul ”Cedeaza trecerea”. "Un barbat a condus un autoturism pe raza localitatii Varias, iar la un moment…

- Un accident rutier major a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN1C la Livada. Din primele informații reiese faptul ca un barbat a fost accidentat pe o trecere de pietoni, in timp ce s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc permis și semnalizat. Totul s-a intamplat dupa ce o mașina a oprit pentru…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un conducator auto care se afla la volan sub influența bputuruilor alcoolice, acesta fiind implicat și într-un accident rutier.”La data de 12.12.2017, în jurul orei 16:10 politisti din cadrul Poliției Municipiului Turda, Sectia…

- O femeie de 55 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident rutier ce a avut loc pe o sosea din vestul tarii. Tragedia s-a produs in judetul Hunedoara, pe centura municipiului Petrosani. Potrivit reprezentanților IPJ Hunedoara, dupa producerea tragediei, șoferul a parasit locul accidentului. Imediat…