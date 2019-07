Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de politisti, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in parcul din Faget, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Suspectul a fugit cu o bicicleta, apoi a amenintat proprietarul unei masini si a fugit cu autoturismul. Potrivit…

- Un tânar de 33 de ani a înjunghiat mortal, miercuri dimineața, un barbat în orașul Faget, iar pe soția acestuia a ranit-o grav. Acesta a fugit și a ranit un alt barbat într-un sat din apropiere, fiind cautat de polițiștii din Timiș la ora transmiterii acestei știri. …

- Polițiștii timișeni sunt din nou in alerta, dupa ce un barbat a fost injunghiat mortal, la Faget, iar agresorul a fugit. Atacul a avut loc pe stadionul din localitate, unde victima alerga impreuna cu soția sa. Cei doi au fost atacați de un barbat, care i-a lovit, cel mai probabil cu un cuțit.…

- Scene de groaza, in aceasta dimineața, in parcul din Faget – un barbat a fost ucis, iar soția acestuia grav ranita. Conform primelor informații, aceștia au fost atacați de un barbat de 33 de ani, din localitatea Bichigi. Nu este clar care a fost motivul atacului, agresorul luand una dintre bicicletele…

- Un barbat a murit, miercuri dimineata, si sotia sa este in coma, dupa ce au fost atacati in timp ce alergau pe un stadion din Timis. Cei doi alergau pe stadionul din localitatea Faget, asa cum obisnuiau in fiecare dimineata, moment in care au fost atacati de un barbat inca neidentificat, potrivit Realitatea…

- Scene de groaza, in aceasta dimineața, in parcul din Faget – un barbat a fost ucis, iar soția acestuia grav ranita. Conform primelor informații, aceștia au fost atacați de un barbat de 33 de ani, din localitatea Bichigi. Nu este clar care a fost motivul atacului, agresorul luand una dintre bicicletele…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta, in fata la Lake View. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. . Din primele informatii la fata locului intervine une chipaj SMURD Fripis. Politistii rutieri au deschis o ancheta in…

- Polițiștii aradeni au depistat astazi, pe raza localitații Zimand Cuz, o persoana despre care exista suspiciunea ca ar fi responsabila de accidentul mortal petrecut acum doua nopți pe DN79. Va reamintim ca un biciclist a murit dupa ce a fost lovit de o mașina pe drumul național care traverseaza localitatea…