- Celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE) sunt principala sursa a noilor sositi, cu un sold migratoriu de 202.000 de persoane.In acest grup, Romania se afla pe primul loc, cu 68.000 de persoane, urmata de Croatia (29.000), Bulgaria (27.000) si Polonia (20.000).Aceasta imigratie…

- Anul 1987 a reprezentat momentul de debut al consacrarii, la initiativa ONU, a zilei de 11 iulie ca Zi Mondiala a Populatiei, pentru a atrage atentia asupra problemelor globale legate de populatie. In 11 iulie 1987, populatia mondiala ajunsese la 5 miliarde de locuitori, iar la 31 octombrie 2011…

- Un barbat de circa 60 ani, din localitatea Luizi Calugara, a suferit arsuri pe circa 30 la suta din suprafata corpului, in urma exploziei unei butelii, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Potrivit sursei citate, arsurile sunt de gradele 2 si 3. Victima in stare de constienta…

- "Situatia bilantiera a populatiei a continuat evolutia pozitiva in perioada parcursa de la ultimul Raport (decembrie 2018 n.r.). Averea neta a populatiei s-a majorat in anul 2018, apropiindu-se de valoarea maxima inregistrata in anul 2008, dupa o crestere de 9,7% in ultimul trimestru al anului 2018…

- Lupte intre maimute, tigri in sate - seceta si temperaturile extreme din India au provocat comportamente neobisnuite in randul animalelor, a informat sambata presa locala, relateaza AFP. Circa 15 maimute au murit, probabil din cauza insolatiei, dupa ce s-au luptat pentru acces la o sursa de apa in padurea…

- Circa 900 de pompieri intervin in Prahova in zone afectate de inundatii, iar pe perioada noptii cautarile copiilor luati de viitura in Sangeru sunt sistate, urmand sa fie reluate sambata dimineata, informeaza ISU Prahova. Populatia a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert asupra fenomenelor…