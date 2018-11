Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amendat de poliția locala din Sebeș dupa ce a aruncat paman combinat cu nisip in rau, fiind fotografiat de oameni care dezaproba gestul. O fotografie cu barbatul care a aruncat o roaba de pamant combinat cu nisip in raul Sebeș a fost postata, sambata, pe Facebook. Gestul a starnit dezaprobarea…

- Autoritatile japoneze au anuntat marti ca un barbat despre care se crede ca este un ziarist nipon, rapit acum trei ani in Siria, a fost eliberat, transmit Kyodo si Reuters, informeaza Agerpres. "Am primit din Qatar informatii ca Jumpei Yasuda a fost eliberat", a indicat in cadrul unei conferinte…

- Un barbat din India a murit dupa ce cateva maimute au aruncat in el cu niste caramizi. Barbatul, in varsta de 72 de ani, a fost ranit in zona capului si a pieptului.Acesta aduna lemne pe un drum in momentul in care animalele l-au atacat.

- Autoritațile din Grecia au decis, dupa campanii ale activiștilor pentru drepturile animalelor, sa interzica turiștilor care cantaresc mai mult de 100 de kilograme sa calareasca magarii, o activitate de vacanța larg raspandita, potrivit express.co.uk, potrivit Hotnews. Mulți vizitatori ai insulelor grecești,…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-un apartament se poate vedea cum Paul Bashi, 35 de ani, o lovește cu pumnii și picioarele pe Kristina Perry, 22 de ani. Cuplul se afla in apartamentul inchiriat din Washington Township atunci cand barbatul a avut o criza de furie dupa ce s-a uitat…

- CHIȘINAU, 26 sept — Sputnik. Pâna la cinci ani de închisoare și amenzi de sute de mii de lei pentru persoanele care vor contribui la raspândirea pestei porcine africane și a altor boli ale animalelor și plantelor. Ministerul Justiției, cu suportul Agenției Naționale…

- Ferma apartine fiului lui Vasile Varga, deputat PNL de Braila, care asociat cu fiica lui Gica Dragan, actualul sef al DSVSA Braila. Autoritatile au anuntat ca toti cei 300 de porci au fost ucisi dupa confirmarea prezentei virusului.

- Trei americani, doua femei și un barbat, care formeaza o relație poliamoroasa, au povestit cum arata viața lor de zi cu zi și ce planuri de viitor au. Charlotte Gary, 25 de ani, are o relație reușita cu Gabriel Baxter, 29 de ani, din anul 2013. Dar dupa trei ani de parteneriat, cuplul din Florida a…