Barbat suspectat ca a violat o minora, retinut de politisti. Victima este fiica concubinei barbatului

- Politistii bucuresteni au retinut, vineri, un barbat de 35 de ani suspectat ca a violat o minora. "Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca suspectul, profitand de imposibilitatea victimei de a-si exprima vointa, a abuzat de aceasta la finele lunii decembrie…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut, vineri, de politisti, pentru ca la finele lunii decembrie 2018 ar fi violat-o pe fiica minora a concubinei sale, informeaza Politia Capitalei.

- Un barbat a fost retinut fiind suspectat ca a violat o minora, victima fiind fiica concubinei sale."Suspectul, profitand de imposibilitatea de a isi exprima vointa, a abuzat de aceasta, la finele lunii decembrie. Dupa comiterea faptei, suspectul a parasit locuinta in care se stabilise impreuna…

- Un barbat din comuna Gusoeni, banuit ca si ar fi omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani, a fost retinut joi dimineata de politisti, dupa patru zile de la producerea crimei, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea, citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, femeia…

- Un barbat din raionul Hancesti a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare, fiind gasit vinovat de violarea fiicei sale minore, in varsta de 13 ani. Barbatul, care are 51 de ani, nu-si recunoaste vina, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa al Procuraturii Generale.

- Potrivit Politiei Capitalei, ancheta a fost declansata dupa ce o femeie a depus o plangere penala in care reclama ca, in 29 august, o vecina a sa a fost victima unei talharii, in liftul imobilului de domiciliu. Politisti din cadrul Sectiei 3 au inceput investigatiile, iar joi a fost identificat…