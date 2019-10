Bărbat surprins masturbându-se în mașină, la Podgoria. A fost condus la Psihiatrie Apelul a venit la numarul de urgența 112, un echipaj de jandarmerie aflat in serviciu fiind trimis la fața locului. Mai mult de atat, barbatul a fost filmat in timp ce se masturba, imaginile ajungand pe rețeaua de socializare Facebook. Pe langa amenda primita de la jandarmi, in valoare de 500 de lei – pentru savarșirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene – barbatul a fost condus de catre echipajul de intervenție la Spitalul de Psihiatrie. „In jurul orei 12.00, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, a fost sesizat prin Sistemul Național pentru Apeluri de Urgența 112, despre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

