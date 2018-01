Stiri pe aceeasi tema

- Un alpinist care facea parte dintr-un grup de mai multe persoane care se aflau pe un traseu montan din aporpiere de Valea Costilei a fost luat de avalansa. Nu se stie deocamdata daca tanarul a supravietuit, iar cautarile au fost oprite pe timpul noptii si vor fi reluate duminica.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Un strat de zapada de aproape 40 de cm s-a asternut intr-un oras din Sahara. Este pentru a treia oara in 37 de ani cand in orasul Ain Sefra din Algeria ninge. Furtuna de zapada s-a abatut asupra regiunii duminica noapte, unde a inceput sa ninga inca de la primele ore ale diminetii, iar dunele de nisip…

- La data de 09.01.2018, ora 00.00 politistiii Postului de Politie Rogova si Livezile, in timp ce isi executau serviciul de patrulare, au oprit pentru control, pe DJ 606 B, pe raza satului Petris, di

- Avalansa in Fagaras. Salvamontisti din Cluj la acțiunea de salvare O echipa de salvatori montani din Cluj a participat, in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei…

- Starea partiilor de la Sureanu, in Muntii Sebesului, se prezinta "remarcabil de bine" pentru aceasta perioada de sezon, marcata mai degraba de incalzire decat de ninsori si ger, iar la Arieseni, in Muntii Apuseni, conditiile de schi sunt "acceptabile", conform monitorului de schi Rares Tileaga.…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineata in Dana 136 A Portului Constanta Sud Agigea. Un barbat a cazut de la inaltime. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta, chemate in ajutor. Din primele informatii pacientul se afla intre vapor si macara. ...

- Un barbat în vârsta de 26 de ani a fost înjunghiat în stația de metrou Politehnica. Salvatorii sosiți la fața locului, i-a acordat primul ajutor și l-au transportat la Spitalul Universitar din București.

- „Un pacient de 22 de ani, din Iasi, policontuzionat posibil prin agresiune fizica, prezenta o coma de etiologie neprecizata si etilism acut, fiind dirijat la Neurochirurgie. Un alt pacient din Iasi, in varsta de 45 de ani, implicat intr-o agresiune fizica, a ajuns in UPU cu traumatism cranio-cerebral…

- Mai multi soferi s-au ales cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce au fost surprinsi bauti in trafic de politisti, unul dintre acestia fiind aproape in coma alcoolica.

- Atat meteorologii, cat și salvamontiștii ne avertizeaza cu privire la riscul producerii unor avalanșe in zonele montane. Libertatea iți spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de pericol și cum trebuie sa procedezi daca ești surprins de avalanșa. Trebuie precizat ca, potrivit statisticilor,…

- O femeie din Rusia a supravietuit unei caderi de la balconul situat la etajul al patrulea, deoarece ea a aterizat pe un morman de zapada, a informat marti presa locala, preluata de agentia DPA.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Zapada are aproape un metru la Balea Lac și pe Varful Omu. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș este de trei, adica risc insemnat, la peste 1.800 de metri altitudine.…

- Vineri, 15 decembrie 2017, in jurul orei 19.30, politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism, prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, rezultat valoarea…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire la…

- Meteorologii avertizeaza ca vremea se va raci și vor fi precipitații în intervalul 9 decembrie, ora 11 - 10 decembrie, ora 20.00. Zonele afectate sunt vestul, centrul, nordul și nord-estul țarii, unde vor fi precipitații moderate cantitativ, la început…

- Pasiunea pentru munte avea sa se transforme intr-o adevarata tragedie pentru un cuplu de prieteni din Vatra Dornei. Sorin Liviu Pandelea si prietena acestuia, Nathalie-Renee Josse, au plecat vineri, 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, sa arboreze drapelul national pe Pietrosul Calimani. Era ...

- Turistul ramas vineri sub avalansa care a avut loc in Masivul Parang a decedat, el fiind tarat de zapada pe o lungime de aproximativ un kilometru, pe o vale ingusta si abrupta din zona Varfului Carja (2.405 m). "Turistul, in varsta de 38 de ani, a fost scos de prietenii lui din zapada care l-a tarat…

- Un barbat de 36 de ani a fost retinut, fiind banuit de furtul unui portmoneu din geanta unei doamne, in timp ce aceasta iesea dintr-un magazin din sectorul Ciocana.Victima, o femeie de 44 ani, a alertat politistii, declarand ca i-a fost furat portmoneul cu 2.240 de lei.

- Risc de avalanșa in Munții Fagaraș, la Balea Lac. Meteorologii sibieni au anunțat luni risc insemnat, de gradul trei, de producere de avalanșe la peste 1.600 de metri altitudine in munții Fagaraș, fiind vizata și zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 83 de centimetri. Sub 1.600 de metri in munții…

- Accident grav, duminica dimineata, pe strada Spiru Haret, langa Scoala nr. 15. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Cauza accidentului este neacordarea de prioritate.

- Cand vine vorba de intalniri, primele impresii sunt foarte importante. Se crede ca oamenii nu pot observa totul in detaliu, dar femeile sunt cele care acorda atenție chiar și celor mai mici detalii atunci cand iși intalnesc posibilii parteneri. Iata care sunt primele lucrurile pe care le observa prima…

- Meteorologii au emis alerta de avalanșa, valabila pana sambata seara, cel puțin. Riscul este insemnat (nivel 3) in Fagaraș și moderat (nivel 2) in Bucegi. Intr-o postare recenta, salvamontiștii din Bușteni le arata turiștilor de ce nu trebuie sa se aventureze pe munte, in aceasta perioada, și cat de…

- La data de 22 noiembrie 2017, in jurul orei 22.46, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din localitatea Vurpar, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Lautarilor din Vințu de Jos, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- Ieri, 21 noiembrie 2017, in jurul orei 06.55, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei orasului Baia de Aries au depistat un barbat de 35 de ani, din localitatea Lupsa, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 75, din directia Turda – Campeni, care tracta o remorca, cu o axa,…

- Meteorologii anunta o iarna capricioase, cu episoade de viscol si ger, desi este prematur pentru o prognoza exacta a anotimpului friguros. ”E greu sa spunem. Cu zece zile inainte, vom spune daca vom avea zapada. In 2014, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe…

- In seara zilei de ieri, 15 noiembrie 2017, politistii Sectiei 2 Politie 2 Vintu de Jos, in timp ce desfașurau activitati de prevenire a accidentelor rutiere pe raza localitatii Seusa, l-au depistat pe un barbat de 50 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor…

- Ieri, 6 noiembrie 2017, in jurul orei 14.30, politistii Postului de Poliție Radești l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din judetul Timis, in timp ce conducea un autogreder, pe raza localitatii Radesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 3 noiembrie 2017, in jurul orei 21:30, polițiștii rutieri au depistat in trafic, pe DJ 705, in zona Halta Geoagiu, un conducator auto in varsta de 44 de ani, din județul Ilfov, care conducea un autoturism din direcția DN7 spre localitatea Geoagiu Bai, și care nu a respectat semnificația semnalelor…

- Ieri, 2 noiembrie 2017, in jurul orei 09.00, politistii Postului de Politie Unirea l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de mopedist, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Ieri, 29 octombrie 2017, in jurul orei 02.53, politistii Compartimentului Rutier Blaj, in timp ce actionau pe raza municipiului, pe strada Gheorghe Doja, l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din Blaj, care conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma verificarilor, politistii…