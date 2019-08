Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 82 de ani a murit calcat de tren in Prahova. Barbatul a fost surprins pe un pasaj de trecere in Halta Bobolia, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor din Prahova, accidentul a avut loc marți in comuna Poiana Campina, in Halta Bobolia. Citește și: ANPC a aplicat sanctiuni…

- Doi barbați au murit, vineri, dupa ce au incercat sa traverseze cu caruța calea ferata printr-un loc nepermis și au fost surprinși de un tren Regio, care circula pe ruta Piatra Neamț-Bacau, potrivit Mediafax. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza in localitatea Lespezi din județul…

- Accident GRAV in Brasov, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR. Coliziunea s-a produs la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara. Circulatia rutiera este...

- Seful Postului de Politie Breaza, Cristi Oprea, a murit vineri dimineata intr-un accident de circulatie, in judetul Brasov. Sotia sa si fiica cea mica a celor doi, in varsta de trei ani, au fost ranite si sunt in spital. In accident a mai murit un barbat, un prieten al familiei Oprea.

- Un accident cu șase victime s-a produs, sambata dimineața, pe Valea Oltului, un TIR și doua mașini ciocnindu-se violent. Doua persoane au murit, iar traficul este blocat, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Valcea, accidentul s-a produs pe DN 7, in localitatea Calimanești-…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta noapte, in urma cu putin timp, pe DN1, km74 600, zona Baicoi, judetul Prahova, pe nsensul de mers catre Brasov. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "se intervine cu doua echipaje de pompieri si o…