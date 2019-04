Un barbat de aproximativ 55 de ani a fost gasit decedat duminica intr-o padure din satul Costisa, comuna Homocea, strivit de tractorul cu care acesta incercase sa scoata un bustean din padure, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud intervin in sat Costisa, comuna Homocea, pentru extragerea unei persoane decedate, prinsa sub un tractor. Victima este de sex masculin, in varsta de aproximativ 55 de ani", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, plutonier Cristina Parvu. Un barbat de 55 de ani a fost gasit…