Barbat roman acuzat de tentativa de omor, evadat de la o clinica de psihiatrie din Germania

- Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Cultural Roman de la Madrid se alatura Centrului Cultural Conde Duque și rețelei EUNIC in acest proiect cinematografic. Cea de-a doua ediție a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, care are loc in perioada 13 – 17 februarie, la Centrul…

- Cei doi tineri din autoturism au scapat teferi de pe urma cascadoriei, incidentul neproducand victime. „Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In urma accidentului, conducatorul autoturismului și o tanara de 18 ani din Reșița, pasagera pe scaunul…

- Ochelarii cu recunoaștere faciala sunt in stadiul de testare, fiind folosiți de polițiștii care se ocupa de securitatea din gara orașului Zhengzhou. Acest gadget a fost pus la dispoziția forțelor de ordine in așteptarea Anului Nou Chinezesc, care va avea loc pe 16 februarie. Cu ocazia acestei…

- In 30 ianuarie, la 6.30 dimineata, politistii oraviteni au tras pe dreapta, pe DN 57, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani din comuna Ciuchici. „La verificarea cu aparatul etilotest a conductorului auto a rezultat o valoare de 2,00 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza se efectueaza…

- „Societatea era prevazuta cu sistem tehnic de alarmare și de supraveghere video, fapt care a ușurat mult munca polițiștilor. Bunul sustras a fost recuperat și urmeaza sa fie predat parții vatamate. In continuare se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat,…

- Brankica Hadzovic si coechipierele ei intalnesc BC Pharmaserv Marburg (locul 6 in Germania), marti si miercuri, intr-o „dubla” decisiva pentru accederea in Final Four-ul CEWL, cele doua echipe ocupand locurile 2, respectiv, 3 in Grupa B a intrecerii de sub panou. „Mergem sa ne jucam sansa,…

- Semnalmentele dupa care poate fi identificat sunt: inaltime 1,52 m, greutate 50 kg., fata ovala, ten deschis, ochi caprui, par șaten, tuns foarte scurt, nu are semne particulare. In momentul plecarii de acasa, oradeanul era imbracat cu pantaloni de trening din faș, roșii, pulover verde și…

- Trump Tower, practic sediul de campanie pentru gruparea lui Donald Trump, și unul din locurile preferate ale președintelui SUA atunci cand se afla in New York, a fost afect de un incendiu care a cuprins acoperișul cladirii. Incendiul a izbucnit in jurul orei 14.00, ora Romaniei, și…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, barbatul a intrat in curtea firmei și a incercat sa fure nu mai puțin de trei mașini, forțand incuietorile acestora. El a fost, insa, observat de oamenii din zona care au anunțat poliția. La scurt timp, barbatul a fost prins și condus la Secția 4 Timișoara,…

- „Asa cum am promis, nu vom renunta la organizarea editiei cu numarul 4 a Cupei Ladislau Brosovszky. Programata inițial pe 17 și 18 decembrie 2017, intrecerea va avea loc in zilele de 17 și 18 februarie 2018. Este o perioada in care nu prea sunt programate alte competiții de acest gen, avem semnale…

- Incidentul neobișnuit a avut loc in ziua de Anul Nou. Barbatul, un cetațean polonez in varsta de 57 de ani, a ramas timp de cateva minute pe aripa aeronavei, dupa aterizarea la Malaga. Pasagerul avea asupra sa bagajul de mana și a fost in cele din urma convins sa revina in avion, apoi…

- Politia a declarat ca toate masinile aflate in parcarea auto cu mai multe etaje Kings Dock, care are o capacitate de 1.600 de vehicule, au fost distruse, iar proprietarii ar trebui sa contacteze companiile lor de asigurari. Serviciul de pompieri si de salvare din comitatul Merseyside a declarat…

- „Dragi romani, Ne mai despart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in Anul Centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre și la ceea ce ne propunem. 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea…

- Nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea unei fapte penale. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicina Legala, pentru efectuarea autopsiei. Conform unor informații, neconfirmate oficial, se pare ca, avand in vederea starea cadavrului, barbatul, a carui identitate a fost…

- Clitgore este o trupa cu tradiție și indragita pentru cele mai nebunești party-uri cu maști, costume și confetti. Concertul va fi un excelent prilej de intalnire pentru publicul adept al sonoritaților extreme, dar și un mod inedit de a incepe anul nou cu voie buna și dans. „Dorim ca…

- Nu ascunde faptul ca in privinta preluarii celei mai mari parti a electoratului PNL se bazeaza inclusiv pe sprijinul mai multor primari liberali, care il sustin, iar atunci cand nu vor mai afectati de rigorile legii alegerilor locale vor face pasul spre ALDE. Pana atunci, vin noi membri, peste 300…

- Sportivii pregatiți de sensei Zoltan Lipan au fost felicitați de conducerea CSM Școlar, de Primaria și Consiliul Local Reșița, pentru rezultatele obținute in anul 2017. Nicu Belcea, reprezentantul CSM Școlar Reșița, impreuna cu antrenorul Zoltan Lipan și cu Viorel Enașel, au oferit cadouri sportivilor…

- Totul s-a intamplat in 21 decembrie, in jurul orei 16.00, cand oamenii legii au ridicat de la tanar 16.150 de articole pirotehnice. „Polițiștii vor continua in aceasta perioada sa efectueze actiuni si controale atat la societatile comerciale autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole…

- Tanarul a fost depistat in urma controlului efectuat de polițiștii de frontiera. „In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca persoana in cauza este din Siria, se numeste Nazim M. si are 26 de ani. Tanarul a precizat ca s-a urcat in tren la Bucuresti, cu intentia de a ajunge in Germania si a…

- Din primele informatii se pare ca impactul a avut loc in condiții de ceața densa cand autocarul a intrat in coliziune cu un alt camion, inmatriculat tot in Romania. In urma evenimentului rutier, petrecut pe Autostrada A3, langa Metten, landul Bavaria, cel puțin 9 persoane au fost ranite. In…

- Proiecul de amenajare a unei parcari in curtea blocurilor din santul Cetatii, in zona strazii E.Gojdu/Piata Independentei, se va materializa, cel mai probabil, anul viitor. Primaria a incheiat demersurile pentru eliberarea terenului de constructia abandonata de ani de zile iar demersurile…

- Iar cea de-a doua va opera la Resita miercuri, 20 decembrie, intre orele 9.00 si 18.00, cand vor ramane fara apa strazile Tarcului, Gutai, Almajului, Pades si Rodnei. Aceasta este necesara pentru a putea fi anulata vechea conducta de pe strada Fagarasului. Daca apar probleme vizavi…

- „In timp ce-și exercitau atribuțiile de serviciu intr-o piața din Reșița, doi polițiști de ordine publica au depistat in flagrant o femeie in varsta de 42 de ani, din Ticvaniu Mare, care efectua acte de comerț ilicit cu țigari nefiscalizate provenite din contrabanda. Femeia a fost condusa…

- Zona este cunoscuta ca fiind una cu risc de inundații, cu atat mai mult cu cat de ieri zona se afla sub atenționare Cod Galben de inundanții. Potrivit datelor furnizate de Departamentul pentru Situații de Urgența, de ieri și cel puțin pana in aceasta noapte sunt surgeri importante pe versanți, torenți…

- Șoferul gorjean a cazut in plasa polițiștilor și a lucratorilor silvici joi, in jurul orei 17.00, fiind depistat pe raza localitații in timp ce transporta cu o autoutilitara cantitatea de 3,79 m.c. lemn de foc de esența fag, fara a avea aviz de insoțire. Potrivit IPJ Caraș-Severin, ulterior,…

- Totul a inceput in dimineata de 11 decembrie, cand cineva s-a dus la spital cu o rana la cap. Cadrele medicale au alertat, prin 112, autoritatile, dar pana sa ajunga in unitatea spitaliceasca, lovitul a dat bir cu fugitii. Ceva mai tarziu, la orele amiezei, acesta a venit din nou la spital,…

- Jenat ideea de a-și deranja companionii de zbor cu urletele gemenilor sai, George Clooney a decis sa ia masuri preventive pentru ca zborul acestora sa nu se transforme intr-un coșmar. Aflat in drum spre Anglia, actorul a anticipat ca gemenii sai Alexander și Ella vor plange și a hotarat sa…

- Potrivit directorului OTL, Viorel Mircea Pop, acestea sunt fabricate in 1988 si modernizate in 1998. „Ale noastre sunt de prin 1976”, precizeaza directorul, vrand sa arate ca noile tramvaie second reprezinta, totusi, un progres, fata de Tatrele din dotare. Aducerea tramvaielor din Germania…

- „In data de 05.12.2017, polițiștii locali au constatat ca pe strada Milcovului, in vecinatatea linilor de cale ferata, in spatele garajelor, un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, și-au improvizat un adapost din tabla zincata și imprejmuit cu gard din fier. Condițiile in care…

- Potrivit oamenilor legii, a fost primit un apel la 112 care denunța incidentul, polițiștii reușind sa dea de urmele autorului inițial necunoscut. Acasa la acesta au fost gasite trei arme de vanatoare confecționate artizanal, 37 de cartușe calibru 12 mm și 65 de cartușe calibru 16 mm, polițiștii…

- In 17 decembrie vine randul sportului pe semicerc, participante fiind: CS Phoenix Buziaș, Lic. „Mihai Veliciu” Ch. Criș, Șc. Gim. nr. 1 Tileagd (jud. Bihor), LPS, Șc. Gim. „Regina Maria”, HC Beldiman și CS Inoan – toate din Arad. Meciurile se vor disputa, incepand cu ora 9.00, in sala…

- Cel din urma incident s-a petrecut joi, in jurul orei 11.10, cand politistii de la Investigatii Criminale Caransebes i-au observat pe cei patru plimbandu-se prin locuri aglomerate, modul lor de comportament trezind suspiciuni, fapt pentru care s-a trecut la supravegherea lor de aproape.…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din vina șoferului in varsta de 43 de ani. Acesta circula pe drumul ce leaga Fagetul de Deva, iar in zona localitații Coșava a depașit linia continua și a intrat intr-o depașire riscanta, intr-o curba. Mașina acestuia s-a izbit frontal de un…

- Suspectul a fost retinut pe data de 1 decembrie, intr-un adapost de urgenta, dupa ce mai multe persoane l-au observat urmarind inregistrari ale atacurilor teroriste de la Nisa si Berlin, a declarat un purtator de cuvant al autoritatilor. Tanarul a vizitat moschei, insa nu este clar daca a…

- Decizia a fost luata de conducerea FIBA, reunita la Munchen. Numarul de echipe participante nu a fost comunicat, dar este de asteptat ca acesta sa fie acelasi cu cel de la editia precedenta, 12. Divizia A a CE feminin 2018 se va desfasura la Sopron (Ungaria). Oradea a mai gazduit in…

- In etapa a XI-a a competiției din liga secunda de handbal masculin, rosso-nerii au primit replica formației HC Sibiu, intr-un meci gazduit de Sala Polivalenta din municipiul de pe Barzava. Echipa reșițeana, pregatita de Marcel Vulpe, a fost invinsa la limita, scor 27-28, dupa ce la pauza…

- Acțiunea polițiștilor a avut succes in mod special in randul celor mici care au privit cu interes echipamentele prezentate de oamenii legii. Pe de alta parte, in aceste zile 441 de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean Arad sunt la datorie, 108 autospeciale fiind pregatite sa acționeze…

- Polițiștii locali susțin ca sunt cu ochii in permanența pe șoferii care indraznesc sa intre cu mașinile in zonele pietonale, in special in Piața Libertații și in Piața Sf. Gheorghe. „Cei care patrund cu autovehiculele in zona respectiva sunt identificați și ulterior sancționați in…

- „Echipele de control au verificat buna functionare a mecanismului de franare si a sistemului de directie a autovehiculelor, a instalatiei de iluminare si semnalizare, precum si reglajul acesteia. De asemenea, politistii au verificat concordanta datelor inscrise in certificatul de inmatriculare…

- „«Victime» au fost de aceasta data jucatorii echipei CNMB Ramnicu Valcea, o formație mai bine cotata decat noi, dar iata ca am rasturnat calculele hartiei invingand cu scorul de 3-0 (25-15, 25-20, 25-13) și am urcat pe locul 4 in urma acestei victorii. A fost ultimul meci al cadeților in acest an,…

Informația potrivit careia agenții au intervenit a fost comunicata de Poliția britanica a Transporturilor, anunța presa internaționala citata de Mediafax. Unii martori au auzit explozii si focuri de arma in statia de metrou Oxford Circus. Zona a fost securizata.

- „Recoltarea a avut loc la sediul Inspectoratului, unde jandarmii s-au inscris voluntar pentru a veni in sprijinul persoanelor aflate in suferința. Prin aceasta acțiune, jandarmii aradeni doresc sa sensibilizeze cat mai multe persoane sa se alature nobilului gest de a salva vieți”, a declarat sublocotenentul…

- Tanarul de 31 de ani a fost prins de angajații societații comerciale. Aceștia l-au observat in timp ce fura opt flacoane cu ulei pentru autoturisme in valoare de 229 de lei. Cei de la magazin au chemat imediat Poliția in ajutor. „Prejudiciul a fost recuperat in totalitate, bunurile…

- Datele sunt furnizate de specialiștii de la G Data care au inregistrat 810.965 de fișiere malware noi in al treilea trimestru al lui 207. Creșterea este de 17 procente comparativ cu perioada precedenta. Statisticile indica ca in Germania exista o amenințare sporita in condițiile in care aproximativ…

- Masura vine in contextul in care smartwatch-urile, in special cele destinate și purtate de copii, contravin legilor de siguranța individuala și drept la intimitate. Pe de o parte, ceasurile inteligente ofera posibilitatea parinților sa-și supravegheze copiii de la distanța. Aceștia ii pot…

- „In urma inventarierii stocurilor de material lemnos detinute in depozitul societatii si a compararii acestora cu stocurile detinute in acte, s-a constatat ca societatea deținea in depozit 78 de metri cubi de material lemnos de esența fag, tei, cireș și gorun, fara documente prin care sa…