- Procurorii DIICOT efectueaza cercetari, la sesizarea SRI, fata de un cetatean roman de nationalitate palestiniana, in varsta de 30 ani, suspectat de implicare in promovarea unor mesaje radicale specifice organizatiei teroriste DAESH si instruire cu privire la folosirea unor dispozitive explozive. Procurorii…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean roman de nationalitate palestiniana, este cercetat de procurorii DIICOT pentru implicare in promovarea unor mesaje specifice organizatiilor teroriste, el fiind suspectat ca se afla intr-o etapa „avansata” de radicalizare si ca se instruia cu privire la folosirea…

- Structura Centrala a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au descins la locuinta unui cetatean roman de nationalitate palestiniana, in varsta de 30 ani, suspectat de implicare in promovarea prin propaganda a unor mesaje radicale specifice unor organizatii…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, la sesizarea Serviciului Roman de Informatii, efectueaza cercetari fata de un cetatean roman de nationalitate palestiniana, in varsta de 30 ani, suspectat de implicare in promovarea prin propaganda…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism– Structura Centrala au efectuat, miercuri dimineața, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti mai multe percheziții domiciliare pe raza…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare pe raza muncipiului Bucuresti…

- La data de 16.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului O. S. C., pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la importul si transportul de droguri…

- Ministrul Justitiei solicita desecretizarea unor protocoale Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat procurorului general, Augustin Lazar sa comunice daca si câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie…

- Conform unui comunicat de presa transmis luni dimineata, in baza prerogativelor constitutionale si a competentelor legale, ministrul Justitiei i-a solicitat procurorului general sa comunice daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Comunicat de presa privind solicitarea ministrului justitiei, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- "Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului teritorial Iasi din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a domnului procuror Daniel Constantin Horodniceanu, dupa incetarea mandatului in functia de procuror sef…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri."Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri. "Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei. Pe ordinea…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei. Mandatul…

- La data de 13.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Tosun Anghel, Paraschiv Ionut Robert si Chiriac Mihaela pentru savarsirea infractiunilor…

- Circa 53.000 de terminale, inclusiv din Romania, au fost afectate de atacul informativ de tip ransomware GandCrab, raspandit prin e-mail sau reclame infectate, potrivit datelor publicate, miercuri, de Bitdefender. In acest context, producatorul global de solutii de securitate cibernetica,…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Politia Romana, cu sprijinul Bitdefender si EUROPOL, a anuntat miercuri ca va pune la dispozitia publicului un kit pentru recuperarea datelor, destinat victimelor clasei de ransomware GandCrab, astfel incat fisierele…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Poliția Romana, cu sprijinul Bitdefender și EUROPOL, pun la dispoziția publicului un kit pentru recuperarea datelor, destinat victimelor clasei de ransomware GandCrab. Va puteți recupera fișiere infectate, fara a…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Poliția Romana, cu sprijinul Bitdefender și EUROPOL, pun la dispoziția publicului un kit pentru recuperarea datelor, destinat victimelor clasei de ransomware GandCrab. Va puteți recupera fișiere infectate, fara a plati…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au reținut, marți, 27 februarie, pentru o perioada de 24 de ore, doi barbați din Gorj pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și introducerea…

- COMUNICAT DIICOT: La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea a inculpaților Viorel Preda și Ioan Neagu, acuzați de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infractiunea de ...

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la companii de medicamente din Bucurșeti, intr-un caz legat de medicul Mihai Lucan, relateaza Agerpres, care citeaza surse judiciare. Procurorii ridica documente de la companii de medicamente intr-un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Valcea au pus sub acuzare un barbat, de 61 de ani, suspect de acte de pedofilie.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bila...

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bilantul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) pe anul 2017. Astfel,…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bilantul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) pe anul 2017. Astfel, se…

- O femeie din Pitesti a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti dupa ce a fost prinsa ca i a spionat telefonul sotului. Pentru fapta sa, femeia s a ales cu pedeapsa de opt luni…

- Procurorii DIICOT au declanșat urmarirea penala pe numele unui fost ofițer al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), care a sustras din instituție numeroase documente privind planuri ale Armatei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce…

- Procurorii DIICOT au constatat prejudicii de peste 665 milioane de lei si aproape 14 milioane de euro in dosarele instrumentate anul trecut, in timp ce in 2016 prejudiciile in dosarele aflate in lucru au depasit 441 de milioane de lei si 37 milioane de euro. Din aceste prejudicii, procurorii DIICOT…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au dispus, in aceasta seara, emiterea de mandate de arestare preventiva pe numele a patru persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum ilicit de droguri, introducerea in țara de droguri de risc, precum și fals material in…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" dupa ce au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus efectuarea de verificari la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, avand ca obiectiv aspectele semnalate in mass-media privind dosarul nr.719/D/P/2005, precum și pe cel disjuns din…

- Parchetul General a facut, joi, verificari la DIICOT, dupa dezvaluirile facute recent de Catalin Tolontan, cu privire la un dosar de prostitutie cu minore. Parchetul General a facut verificari la dosarul care a fost trimis deja in judecata, dar si asupra dosarului care fusese disjuns. In urma controlului…

- La data de 31.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Luta Constantin Daniel, Gont Constantin Marian si Chiran Robert Claudiu, pentru savarsirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele pentru eliberarea din functie a mai multor magistrati, care se pensioneaza.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale remis Agerpres, este vorba despre Piroska Hegyi, judecator la Tribunalul Specializat Mures, Antonela-Marilena…

- Adriana Saftoiu a ajuns marți dimineața la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism pentru a fi audiata ca martor intr-un dosar cu privire la infracțiuni economice. Saftoiu s-a prezentat in aceasta dimineata in fata procurorilor DIICOT pentru a fi audiata in calitate…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul bataii ce a avut loc marti seara intre doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizand vineri,…

- Procurorii Biroului teritorial Botosani al Directiei Nationale de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, miercuri, trei perchezitii la domiciliile unor persoane suspectate ca ar fi introdus pe piata bancnote false. Potrivit procurorului sef…

- Procurorii Biroului teritorial Botosani al Directiei Nationale de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, miercuri, trei perchezitii la domiciliile unor persoane suspectate ca ar fi introdus pe piata bancnote false. Potrivit procurorului…

- Fiii unor oameni de afaceri gorjeni, precum si un student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, fac parte dintr-o retea de traficanti de droguri, care a fost capturata de catre procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

- DIICOT sustine ca dispozitivul de interceptare ambientala, descoperit de medicul Mihai Lucan in autoturismul pe care il utiliza, a fost instalat in baza unui mandat de supraveghere tehnica, solicitat si obtinut cu respectarea normelor de procedura penala. 'In cursul zilei de astazi, ne-a parvenit…

- Alexandru Arșinel a ieșit de la DIICOT dupa ce a dat declarații mai multe ore in fața procurorilor anti-mafie. Actorul aspus la ieșire ca nu poate da informații din dosar. ”Nu am cum sa va spun date din dosar. Pot sa va spun ca a fost mai mult o intalnire civilizata, intrbari de bun simț. Eu am incercat,…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu s-a prezentat luni la sediul DIICOT, unde va da declarații de martor in dosarul medicului clujean Mihai Lucan. La intrarea in sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fostul ministru a explicat ca activitațile…