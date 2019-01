Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 ianuarie 2019, polițiștii din Valcele au fost sesizați sa intervina pe raza comunei intrucat intre mai multe persoane se iscase un scandal. Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat mai mulți indivizi, care iși adresau reciproc injurii. Dupa aplanarea conflictului, in urma verificarilor…

- Primul ordin de protecție provizoriu intr-o situație de violența in familie din județul Constanța a fost emis dupa ce un barbat, in varsta de 27 de ani, a fost acuzat de soție ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, ar fi agresat-o, relateaza mediafax.ro.Citește și: Locuri de care trebuie…

- Zece persoane au fost selectate pentru a participa la interviuri sau probe de munca in vederea angajarii, in urma bursei locurilor de munca organizata luni, 3 decembrie, de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Evenimentul a fost dedicat persoanelor cu dizabilitați…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a afirmat miercuri, ca orasul va fi „impodobit corect” cu steaguri tricolore de Ziua Nationala a Romaniei, asa cum a fost, de altfel, in fiecare an. „Eu cred ca si in anii precedenti, de fiecare data de 1 Decembrie, Sfantu Gheorghe a fost impodobit…

- In perioada 24 -28.10.2018 in Italia-Bologna s-au desfașurat Campionatele Europene de Ju-Jitsu categoriilor de varsta U18 ani și U21 ani, competiție la care au participat peste 600 de sportivi din 23 țari europene și din Israel. Printre aceștia s-au numarat și trei sportivi componenți ai lotului național…

- A.C.S. CIPRIAN Sfantu Gheorghe a participat in perioada 27-28 octombrie 2018, la concursul de inot XVIII International Meeting Memorial „G. Manoni”, ce s-a desfasurat in loc. Fabriano, din provincia Ancona, regiunea March a Italiei. La acest concurs au luat startul 521 de inotatori, din 6 națiuni:…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca nu va accepta propunerea sindicatelor ca autoritatea locala sa preia administrarea Casei de cultura, care se afla intr-o stare avansata de degradare, mentionand ca singura oferta posibila, din punctul sau de vedere, este trecerea…