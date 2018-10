Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia, care a recidivat in comiterea de infracțiuni rutiere, a fost retinut de Politie. In ultimele patru luni, acesta a fost depistat de doua ori conducand fara permis si o data circuland cu un autovehicul neinmatriculat. Potrivit IPJ Alba, in 11 octombrie 2018, politistii rutieri…