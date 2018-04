Barbat retinut in cazul crimei din Arges Dupa ce a ajuns pe mana politistilor si a fost audiat, sotul femeii care a murit dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori si apoi incendiata a fost retinut pentru 24 de ore, anunta Romania TV. Crima avut loc deunazi, in Stefanesti, Arges. Victima avea 28 de ani si era mama unui copilas […] Barbat retinut in cazul crimei din Arges is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua crima șocheaza Romania, in Ștefanești, Argeș. Un barbat și-a incendiat soția, a injunghiat-o, apoi a fugit cu fiul lor, in varsta de 3 ani. Dupa investigații mai intense, anchetatorii scot la iveala detalii șocante.

- Un barbat din localitatea Stefanesti din judetul Arges este suspectat ca si-a ucis sotia in varsta de 28 de ani, pe care a injunghiat-o in gat cu un cutit, dupa care a plecat cu copilul lor in varsta de 3 ani. Suspectul a fost gasit de catre politisti la rude si dus la audieri, scrie...

- O noua crima șocanta zguduie Romania. Un barbat și-a omorat soția, i-a dat foc, apoi a fugit cu copilul celor doi, in varsta de numai trei ani. Autoritațile l-au gasit pe suspect, acasa la parinții lui. Baiețelul a ramas in custodia rudelor, iar suspectul a fost dus la audieri, la poliție.

- Un barbat in varsta de 66 de ani a fost eliberat de autoritați dupa ce mai mult timp a fost ținut in slavie in Sebeș. In urma descinderii, un cuplu a fost reținut de procurorii DIICOT sub acuzația ca au sechestrat si tinut in sclavie victima, pe care au obligat-o sa munceasca in gospodarie si sa cerseasca.

- Un barbat din localitatea Stefanesti din judetul Arges este suspectat ca si-a ucis sotia in varsta de 28 de ani, pe care a incjunghiat-o in gat cu un cutit, dupa care a plecat cu copilul lor in varsta de trei ani. Suspectul a fost gasit de catre politisti la rude si dus la audieri.Crima a…

- Crima odioasa in Saptamana Mare in Arges. Un barbat din orasul Stefanesti si-a ucis nevasta de numai 28 de ani. Se pare ca intre cei doi a pornit o cearta violenta, iar barbatul a luat cutitul si i-a aplicat acesteia mai multe lovituri in zona gatului. Mai mult, aceasta avea si maimulte arsuri pe…

- Un barbat din Argeș a șocat o țara intreaga. Acesta și-a ucis propria soție și a incendiat-o, dupa care a fugit cu propriul copil de numai șapte ani. In prezent, barbatul este cautat de autoritați.

- O noua crima ingrozitoare socheaza Romania.O femeie a fost ucisa si incendiata de sotul sau, iar dupa atac, barbatul a fugit impreuna cu copilul sau de șapte ani. S-a intamplat in judetul Arges. Barbatul este cautut de polițiști. https://www.antena3.ro/actualitate/locale/o-noua-crima-ingrozitoare-socheaza-romania-o-femeie-a-fost-ucisa-si-incendiata-de-sotul-sau-463354.html…

- Crima socanta in Arges. Femeie a fost gasita moarta in localitatea Stefanesti. Aceasta prezenta mai multe taieturi pe corp, dar si arsuri. Principalul suspect este sotul acesteia. Barbatul este de negasit, acesta plecand de acasa impreuna cu fiul lor de numai sapte ani.

- Crima oribila in Romania. Un fost viceprimar a fost asasinat. Criminalii au vrut sa-l decapiteze, dar nu au reusit. Victima oribilei crime e un fost viceprimar al localitatii Moara din perioada 2004-2008. Acesta a fost gasit injunghiat in apropiere de locuinta sa. Barbatul, pe nume Zamfir Barba,…

- Procurorii parchetului de pe langa Tribunalul Olt au dispus, sambata dupa-amiaza, 31 martie 2018, reținerea unui suspect in cazul crimei de la Strejești. Un tanar in varsta de 21 ani a fost reținut, stabilindu-se ca acesta a petrecut, impreuna cu ...

- „Este vorba despre un omor la Strejesti, victima fiind un barbat in varsta de 46 de ani, din localitate. Este procurorul la fata locului, care conduce ancheta. Deocamdata, autorul este necunoscut. Crima s-a produs prin folosirea unui obiect ascutit-intepator", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ…

- Inca o crima socheaza Romania: o femeie si cei doi copii ai sai au murit in conditii infioratoare, rapusi, aparent, de capul familiei. Oamenii legii au fost alertati de barbat din Brasov care, conform Antena 3, ar fi mers la Politie spunand ca si-a ucis sotia, fiica si baiatul. Politistii s-au indreptat…

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Un barbat plimbat pe capota unei mașini in Cluj a fost protagonistul unor scenele inspirate din filmele de acțiune. In urma unui conflict cu un alt șofer, omul a fost acroșat de o mașina și plimbat pe capota, chiar și pe contrasens. Scenele șocante au fost filmate, luni, de un barbat aflat in trafic.…

- Mai multe percheziții domiciliare au fost efectuate de procurorii DIICOT in cazul tanarului din Pitești lasat sa moara pe trotuarul din fața blocului in care locuia. Un dosar de ucidere din culpa și operațiuni comerciale cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv a fost deschis in aceasta…

- Rudele infirmierului sinucigaș spun ca au descoperit ca acesta s-a imprumutat din banca cu o suma de 35,000 de lei, bani cu care, cred rudele, a deschis o firma de ingrijiri medicale la domiciliu pentru iubita- asistenta la același spital. Ultima care a vorbit cu barbatul despre aceste lucruri este…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- In timp ce familia infirmierului care si-a ucis colega asistenta cu aproape 20 de lovituri de cutit, dupa care s-a sinucis, insista sa se cerceteze aspectele semnalate de barbat in biletul de adio, ies la iveala noi amanunte. Criminalul facuse un imprumut de care nu stia nimeni.

- In timp ce familia infirmierului care si-a ucis colega asistenta cu aproape 20 de lovituri de cutit, dupa care s-a sinucis, insista sa se cerceteze aspectele semnalate de barbat in biletul de adio, ies la iveala noi amanunte. Criminalul facuse un imprumut de care nu stia nimeni.

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brașov, in urma unei altercații cu un alt barbat. Agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict care a izbucnit in mod spontan, potrivit News.ro, care citeaza reprezentanții Poliției Brașov. „Evenimentul a fost semnalat prin 112 de…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 82. Doua noi decese au fost inregistrate in județele Bihor și Argeș. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor cauzate…

- Barmanita ucisa intr-un local de langa gara din Satu Mare. Femei avea doar 43 de ani și a fost atacata de un barbat care i-ar fi cerut bani. Localul este inchis pentru efectuarea cercetarilor. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga…

- La cateva zile dupa moartea Anastasiei Cecati si a sotului ei, apare o ipoteza soc in cazul celor doi, informeaza Romania TV. Un prieten virtual al barbatului este de parere ca ei au fost de fapt ucisi de sponsori din Dubai ai acesteia. Citeste si Rasturnare de situatie in cazul mortii Anastasiei…

- Scene șocante au avut in judetul Gorj. Un tanar si-a injunghiat prietenul cu sabia dupa ce s-au certat pentru o femeie. Agresorul si-a filmat apoi victima agonizand. Atacatorul a fost arestat.Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre…

- Un barbat din Medgidia, banuit de comiterea unei infractiuni de instigare la distrugere, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de instigare la distrugere, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, au identificat…

- La doar o zi de cand ministrul Sanatatii spunea ca la momentul de fata in Romania nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, s-a anuntat ca boala a mai curmat o viata. Este vorba despre o femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, care a pierit in cursul zilei de vineri, […] Gripa a mai facut o…

- Un elev a ramas fara un testicul, dupa ce a fost batut intr-un liceu din Constanța. Adolescentul a fost operat de urgența, insa nu s-a putut recupera in urma loviturii puternice pe care a primit-o in zona inghinala. Revoltați, parinții tanarului l-au dat in judecata pe profesorul de serviciu. Cazul…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Beat turta de dimineata. A facut accident la iesirea din Cluj Accident pe breteaua de legatura dintre Calea Someseni si Traian Vuia. Soferul vinovat era beat. La data de 5 februarie, în jurul orei 09:00, s-a produs o coliziune între doua autovehicule pe raza municipiului Cluj-Napoca,…

- Potrivit anchetatorilor, crima s-a petrecut in noapte de sambata spre duminica, insa cadavrul a fost descoperit de-abia luni. Cercetarea penala a inceput „in rem”, urmand sa fie audiati mai multi suspecti. Victima avea intre 45 si 50 de ani si era cunoscuta ca persoana fara adapost.

- Anchetatorii sunt in alerta, dupa ce un barbat a sfarsit in conditii cumplite. Victima este un om fara adapost, care a murit dupa ce i-a fost dat foc, pur si simplu. Mai mult, inaite de a fi incendiat, barbatul fusese si injunghiat, conform TVR2. Oamenii legii il cauta pe autorul sau pe autorii cruntului…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Un șofer moldovean, in varsta de 41 ani, a accidentat mortal aseara, in raza comunei Banca, județul Vaslui un barbat in varsta de 38 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, langa o bicicleta.

- La o zi de cand mama a doi copilasi pierea dupa ce fusese injunghiata chiar in incinta unei gradinite particulare din sectorul 2 al Capitalei, a carei directoarea era, agresorul a fost dus in fata instantei. Retinut in prima faza, magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, ca barbatul – fostul…

- Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan, motiv pentru care ea obtinuse in instanta un ordin de restrictie pe numele sau. Ca urmare, barbatul fusese evacuat din casa si nu se putea apropia la o distanta mai mica de 200 de metri, atat fata de…

- Barbatul suspectat ca si a injunghiat, vineri, fosta sotie intr o gradinita din Capitala a fost retinut de catre politisti, dupa mai multe ore de audieri, potrivit Romania TV. Urmeaza sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Educatoarea a fost transportata…

- Victima este o femeie in varsta de aproximativ 35 de ani. Aceasta se afla in stop cardio-respirator, iar la fața locului au ajuns doua echipaje SMURD care incearca sa o resusciteze, potrivit Romania TV. Se pare ca, imediat dupa ce a atacat-o, barbatul si-a pus capat zilelor si a fost gasit…

- Catalin Cojocaru, jurnalist, a anunțat pe Facebook un incident șocant care s-ar fi intamplat in incinta stadionului Dunarea Calarași. "In urma cu doar cateva minute, in incinta stadionului municipal Dunarea Calarași, a avut loc un o altercație din care a rezultat ranirea prin injunghiere a…

- Episodul sangeros dintr-un coafor din Titu (Dambovita), care a lasat doi copilasi fara mama, o familie ingrozita si le-a amintit multor romani despre atacul de la Perla, de acum aproape sase ani, ar fi fost cauzat de o gelozie orbitoare. Aceasta a fost prima ipoteza aparuta dupa ce s-a aflat despre…

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Un barbat de 33 de ani, din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni, dupa ce si-a lovit sora insarcinata in noua luni cu o pila de drujba in abdomen, punand in pericol viata femeii si a pruncului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore, la Politia Capitalei, agentul de la Rutiera suspectat ca ar fi cel care a agresat doi copilasi, intr-un lift in Drumul Taberei, a fost retinut. Agentul venit, in 2010, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera a Capitalei si in dreptul numelui caruia planeaza…

- Detalii socante ies la iveala din ancheta privind crima facuta in a doua zi de Craciun intr-o comuna de langa Hirlau! Femeia de 33 de ani ingropata pe camp de barbatul cu care avea trei copii, si de catre unul dintre fiii lor, minor, a murit asfixiata.