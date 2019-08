Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati de o femeie, de 39 de ani, din comuna Runcu, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in incinta Bibliotecii Judetene Christian Tell din Tg jiu, persoane necunoscute i-ar fi sustras din geanta, portofelul…

- La data de 07 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Bacau, un barbat de 37 de ani, din comuna Rachitoasa, banuit de savarșirea infracțiunilor de incalcarea ordinului de protectie,…

- Polițiștii locali din Timișoara au reușit sa prinda un barbat dat in urmarire locala de saptamana trecuta pentru tentativa de talharie și tentativa de viol, de catre Postul de Poliție Mașloc. Individul a fost depistat de oamenii legii aflați in patrulare, in aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, pe…

- Barbatul care a atacat in urma cu o saptamana cu pietre Mocanita si a spart cauciucurile de la masinile turistilor aflati la plimbare cu trenul, a fost retinut de politisti. El s-a ascuns in munti de oamenii legii.

- Oamenii legii au efectuat verificari in baza de date, constatand ca barbatul de 37 de ani figura cu permisul retinut din 2017, acesta refuzand atat testarea cu etilotestul, cat si recoltarea de probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

- Un sucevean nervos a mușcat doi agenți de poliție in timp ce aceștia incercau sa-l iomobilizeze. Agresorul, un barbat de 30 de ani din comuna Balcauți, a fost reclamat pe 10 iunie, in jurul orei 14.20, la poliție ca, beat fiind, și-a agresat soția și copilul. Agenții ajunși la fața locului au constatat…

- Barbatul care l-a gazduit in casa bunicii sale pe ucigașul Ionel Marcel Lepa, cel care a impușcat mortal un polițist in județul Timiș, duminica, a fost reținut ieri de oamenii legii. El este acuzat de lovire sau alte violențe și amenințare.Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre un…