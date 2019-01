Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 36 de ani din localitatea Vladesti a fost retinut pe baza de ordonanta pentru conducere fara permis auto si sub influenta alcoolului, se arata intr-un comunicat de presa transmis,...

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de inspectorii de patrulare, in seara de 9 decembrie, pe strada Burebista din sectorul Botanica al Capitalei, dupa ce oamenii legii depistat ca acesta conducea in stare de ebrietate si nu avea permis de conducere.

- Un preot in varsta de 37 de ani a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, fiind cercetat pentru omor din culpa dupa ce a lovit cu masina doua femei care mergeau pe marginea unui drum judetean din Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava. Una dintre acestea a murit.

- Incendiul izbucnit la un bloc din Complexul Studentesc din Timisoara, miercuri seara, a fost pus intentionat, de o persoana care ar fi dat foc la niste deseuri, iar flacarile au cuprins balconul aflat la primul etaj. Principalul suspect, un barbat de 33 de ani din Bucuresti, a fost retinut pentru 24…

- Alpinistul Alain Robert, care urca pe zgarie-nori din lumea intreaga, a escaladat Heron Tower din Londra cu mainile goale si fara coarda de sustinere. Barbatul in varsta de 56 de ani a ajuns in varful cladirii de 202 metri inaltime, cunoscuta in prezent sub denumirea Salesforce Tower, in aproximativ…

- Un taximetrist din Timisoara a fost injunghiat, in noaptea de marti spre miercuri, de un client. Ulterior, agresorul a fugit cu portofelul pe care l-a furat din masina, fiind cautat de politisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.