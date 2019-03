Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bucuresteni au retinut, marti, un barbat de 26 de ani care practica fara drept profesa de medic, intr-un cabinet din Sectorul 3, asupra sa fiind gasite, la perchezitii, mai multe stampile, cu inscriptii aferente mai multor specializari medicale, anunta ...

- Un tanar de 20 de ani, originar din satul Pirita, raionul Dubasari, a fost retinut si este cercetat pentru tentativa de omor. Suspectul pusese la cale un plan de asasinare a unui om de afaceri de origine ceha. Tentativa a fost zadarnicita de doi complici care au sesizat politia.

- Un accident mortal s-a produs, vineri, pe Soseaua Progresului din Capitala, un calator, in varsta de apriximativ 65 de ani, care astepta in refugiu fiind impins de catre un om al strazii in fata tramvaiului, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB, fost RATB), pe Twitter. Incidentul s-a produs…

- Un barbat din Capitala a incercat sa-si puna capat zilelor, dar a fost salvat in ultimul moment de oamenii legii.Incidentul s-a produs la finalul saptamanii. Victima a urcat pe balustrada podului de pe Viaduct.

- Spargere in toiul noptii intr-un magazin din sectorul Botanica al Capitalei. Acum doua zile, un individ a fost prins in flagrant de oamenii legii, chiar in momentul in care fura dintr-o alimentara.

- Moarte cu semne de intrebare intr-un local din Capitala. Cadavrul unui barbat a fost depistat de catre niste clienti, la intrarea in bar. Incidentul a avut loc la inceputul acestei saptamani, in sectorul Rascani, scrie canal3.md.