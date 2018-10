Doi barbați din Marea Britanie au rapit un om, l-au forțat sa se dezbrace și sa cate melodii de-ale lui Whitney Houston. Ei au fost recent condamnați la inchisoare. Sakhawat Hussain(35 de ani) și fostul fotbalist Andre Clarke (30 de ani) sunt cei doi barbați care au lansat atacul umilitor asupra victimei. Pe langa faptele menționate anterior, cei doi au mai turnat apa fiarta pe organele genitale ale omului rapit, in timp soția gravida a acestuia era amenințata cu un cuțit, scrie Mirror . Cei doi au lansat atacul in urma unor neințelegeri legate de droguri. In urma unui proces de cinci saptamani,…