Bărbat rănit într-o explozie cauzată de acumularea de gaze de la o butelie Un barbat a suferit arsuri pe corp si a fost transportat cu ambulanta la spital in urma unei explozii produse, in noaptea de miercuri spre joi, la locuinta sa din municipiul Constanta, din cauza unei acumulari de gaze de la o butelie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Explozia a avut loc intr-o anexa a imobilului situat pe strada Nucilor, intr-o bucatarie de vara. "Acumularea de gaz de la o butelie a fost intr-o anexa unde victima avea o bucatarie de vara. Barbatul, de aproximativ 65 de ani, a fost transportat la spital cu arsuri de gradul II… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

