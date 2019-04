Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Cugir l-au prins, in flagrant, pe un minor care a furat telefonul mobil al unei vanzatoare. Telefonul a fost restituit pagubitei. La data de 14 martie 2019, in jurul orei 15.00, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au depistat pe un tanar de 17 ani,…

- Polițiștii timișoreni au reținut pentru 24 de ore, un barbat, de 35 de ani, ce avea a asupra sa 5000 de țigarete de contrabanda. Barbatul a fost oprit in trafic pentru un control, pe strada Dacilor din Timișoara. In urma verificarilor, polițiștii au gasit in portbagajul autoturismului țigarete de contrabanda.…

- Prins la furat de polițiștii piteșteni. In noaptea de 16 spre 17 februarie, politistii de ordine publica din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti l-au depistat in flagrant delict pe D.L.A., de 35 de ani, din Stefanesti, la scurt timp dupa ce acesta ar fi sustras bunuri dintr-un magazin. Din cercetari, politistii…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru furt calificat.”La data de 17 februarie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca, in colaborare cu politistii Sectiei 7 Politie, au identificat si retinut pentru 24 de ore un barbat de…

- Polițiștii din cadrul Secției numarul 3 de Poliție Rurala Sutești și Postului de Poliție Voicești au depistat in comunaVoicești, un tanar de 21 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt, din curtea unei locuințe de pe raza comunei Crețeni. ...

- Polițiștii l-au reținut, in aceasta dimineața, pe un barbat in varsta de 35 de ani, suspectat ca a comis mai multe infracțiuni cu violența in decurs de numai cateva ore. Barbatul s-a dezlanțuit aseara, dupa ce și-a jucat in picioare un prieten in gara Buzau. Apoi și și-a adus aminte ca un prieten din…

- Politistii din Teius l-au prins, in flagrant delict, pe un barbat din oras, imediat dupa ce acesta a sustras o suma de bani dintr-un bar. Prejudiciul a fost recuperat si restituit pagubitei. La data de 22 ianuarie, in jurul orei 13.00, politistii din Teius au fost sesizati cu privire la faptul ca,…

- Un tanar de 26 de ani a furat o mașina, dupa care a lovit un chioșc, dar cu toate acestea și-a continuat drumul. A ajuns cu mașina intr-un șanț, iar un polițist aflat in timpul liber a oprit pentru a-i acorda ajutor șoferului care se chinuia sa iasa pe geam. Imediat și-a dat seama ca […] The post A…