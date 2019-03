Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri șocante, facute de DIICOT in cazul capturii record de droguri din Delta Dunarii. Cantitatea de aproape o tona de cocaina urma sa fie triplata intrucat are o puritate de 90 la suta, iar acest lucru permite combinarea cu diferite substanțe. Felix Banila, șeful DIICOT, a precizat ca valoarea…

- Cantitați importante de droguri au fost aduse din Olanda ascunse in cutii cu detergenți, au descoperit ofițerii antidrog care au reținut doua persoane acuzate de trafic de droguri. Acțiunea polițiștilor și procurorilor DIICOT a avut loc in Satu Mare, cei doi suspecți fiind prinși in flagrant. Polițiștii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, unde are loc Reuniunea informala a ministrilor de interne si Justitie din statele Uniunii Europene, ca trebuie gasit un echilibru intre mentinerea securitatii si sigurantei cetatenilor din statele expuse riscului terorist si…

- Ieri, 24 ianuarie 2019, in jurul orei 13.45, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Vinerea, in urma caruia o persoana a suferit leziuni corporale. Din primele cercetari a rezultat ca soferul unui autoturism s-a angajat intr-o depasire,…

- Doua persoane din judetul Mehedinti sunt cercetate penal, una dintre ele in stare de arest preventiv, dupa ce au fost depistate ca au comis mai multe furturi din ATM-uri apartinand unor institutii bancare din municipiul Constanta, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Politistii din Bihor au ridicat, in vederea confiscarii, peste 200.000 de tigarete, fara timbru de marcaj fiscal, de la un barbat din localitatea Salonta, banuit de contrabanda. Valoarea bunurilor indisponibilizate este de peste 100.000 de lei. La data de 21 ianuarie a.c., in localitatea Martihaz, politistii…

- Un incendiu produs la o sala de jocuri tip Escape Room din Polonia a provocat moartea a cinci adolescente. Un barbat a fost ranit. Incendiul a izbucnit la ora locala 17:00, la o sala de jocuri tip Escape Room din orașul polonez Koszalin. In urma incendiului, cinci adolescente și-au pierut viața, iar…

- Arabia Saudita a executat marti un barbat pakistanez condamnat pentru trafic de droguri in tara, prima executie din 2019 in regatul conservator, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Ministerul de Interne saudit a declarat intr-un comunicat ca pakistanezul, identificat ca Nezar Ahmed, a fost arestat…