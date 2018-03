Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe DN17, la doi pași de Beclean. Un barbat de 70 de ani a fost lovit de un camion, fiind aruncat mai bine de 20 de metri. In ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a putut fi salvat.

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- In satul Stancesti, judetul Botosani, se afla una dintre cele mai impresionante capele princiare din Romania. In subsolul acesteia se afla si o cripta a familiei de voievozi si mitropoliti Callimachi, cu oseminte vechi de peste 300 de ani. In imediata apropiere s-a aflat si cea mai luxoasa resedinta…

- La data de 08 martie 2018, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Suciu Gheorghe, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, cu referire la tentativa la infractiunea de omor, dispunand la aceeasi…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza. Soferul este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata…

- Un barbat de 68 de ani a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un politist, care a condus sub influenta alcoolului. „Din primele cercetari la fata locului s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu […]…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din judetul Sibiu s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a fost prins de politie, pe DN1, langa Teius, la volanul unui autoturism, fara permis. In plus, circula cu viteza peste limita legala. Radarul a indicat 125 de km/ora. Potrivit IPJ Alba, in 2 martie, […]

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare, au declarat surse judiciare pentru AGEPRES. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Potrivit surselor citate,…

- Incendiul a izbucnit la o vulcanizare aflata langa o fabrica de bere, de la un resou pe care paznicul il folosea sa se incalzeasca, informeaza Romania TV. Inauntru erau foarte multe cauciucuri care au luat foc, iar un fum gros a acoperit intreaga zona. Citeste si Incendiu puternic la un depozit…

- Tanarul acuzat de omor, dupa ce și-a injunghiat prietenul, a facut primele declarații, joi, in momentul in care a fost coborat din duba poliției pentru a fi prezentat in fața procurorilor. Detalii incredibile, despre conflictul dintre cei doi amici, care a avut loc la inceputul lunii februarie,…

- Un barbat din municipiul Campulung Moldovenesc a fost trimis in judecata, dupa ce l-a batut pe fratele unui politist care i-a instrumentat mai multe dosare ce au condus la condamnare, a anuntat miercuri Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, procurorii…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Doi tineri care au ucis un barbat intr-o benzinarie din orasul Cahul, au ajuns pe mana politiei. Suspectii au comis crima la sfarsitul anului trecut. "Tot timpul acesta se aflau pe teritoriul municipiului Balti.

- Cei doi tineri de 20 de ani, care la sfarsitul lunii decembrie 2017 au omorat un barbat pe teritoriul statiei Peco Vento din satul Colibas, Cahul, au fost retinuti. Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca pana la 20 de ani de inchisoare.

- Politia Serviciului Rutier din Arges a amendat Compania Judeteana de Drumuri, Districtul Cepari, cu 14.500 de lei, dupa accidentul in care o duba a mascaților a omorat un om. “S-a dat o amenda de 14.500 lei pentru neasigurarea starii de viabilitatate a drumului. Drumul (DJ 703 I) era acoperit de zapada”,…

- Un barbat de 60 de ani a fost grav ranit, in urma unui accident de munca petrecut la atelierul unei firme din Radauti, cu punct de lucru in comuna Granicesti. In timp ce facea lucrari de revizie a unui camion, un tanar coleg neatent a mutat autocamionul cativa metri, surprinzandu-l pe barbat ...

- Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., tanarul in cauza a fost prezentat Judecatoriei Constanta care a emis mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, fiind introdus in…

- Un barbat de 64 de ani, din comuna suceveana Dumbraveni, a fost condamnat la noua ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de violenta in familie raportata la omor. Acesta este acuzat ca si-a omorat in bataie nevasta, iar apoi a dormit in aceeasi camera cu ea. In plus, dimineata s-a dus la baut…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat care si-a ucis in bataie un consatean, in satul Dolhestii Mari, comuna Dolhesti. Crima s-a petrecut inainte de sarbatorile de Craciun de anul trecut, iar din ancheta politistilor si a procurorilor ...

- Un barbat in varsta de 48 de ani din judetul Alba a fost gasit decedat pe calea ferata, miercuri dimineata, intre statia CFR Deva si Mintia. Politistii au demarat o ancheta, cel mai probabil fiind vorba de un accident, din primele date, barbatul fiind lovit de un tren. Potrivit IPJ Hunedoara, in 31…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus in urma cu cateva zile trimiterea in judecata a celor doi indivizi care au omorat cu batele un barbat la Bucovat. Magistratii au inaintat judecatorilor rechizitoriul in care Rafael Isai Lupulescu si Alin Bujor Magu sunt acuzati de omor. Cei…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna suceveana Adancata, a fost trimis in judecata pentru omor. El este acuzat ca l-a omorat in bataie pe amantul concubinei sale, dupa ce acesta din urma s-a sarutat cu femeia, chiar in fata agresorului.

- Un barbat din Botosani a fost prins de jandarmi la scurt timp dupa ce a furat o cadelnita dintr-o biserica, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Dan Izotov. Potrivit acestuia, barbatul in varsta de 30 de ani a intrat pentru a aprinde o lumanare in biserica,…

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus, la data de 17 ianuarie 2018, retinerea pentru 24 de ore inculpatului CADIR TENOR, in varsta de 52 de ani, din comuna Tuzla, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, prevazuta de art.291 Cod penal. Potrivit compartimentului…

- Procesul in care sunt judecați șefi și funcționari din Primaria municipiului Botoșani a inceput cu un prim termen stabilit pentru ziua de 16 ianuarie 2018, dupa infațișarea din camera preliminara de anul trecut.

- Un barbat care facea parte dintr-un grup de patru alpinisti a fost surprins, sambata, de avalansa, in Valea Costilei, din Muntii Bucegi. Salvamontistii intervin pentru a-l gasi pe turistul disparut, dar spun ca sunt sanse minime sa fie gasit in viata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- „Unui barbat in varsta de 31 de ani, din Botosani, i-a fost retinut permisul de conducere pentru 90 de zile, intrucat a condus un autoturism pe strada Canta, cu viteza de 106 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h. De asemenea, un barbat de 58 de ani, din Vaslui, a fost sanctionat, fiindu-i…

- Un armean din Botosani, Andronic Taranu, a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai poetului Mihai Eminescu. Taranu a fost o personalitate culturala de top, fiind un compozitor apreciat inclusiv de George Enescu, dar si un bun pictor si jurnalist. Lui ii datoram o buna parte din informatiile ramase…

- Jurnalistul Alex Nedea a povestit, pe Recorder.ro, despre cum a incercat sa salveze un barbat care, beat fiind, a intrat in raul Bahlui si a fost la un pas de moarte. Nedea a facut referire la reactia autoritatilor, in legatura cu faptul ca victima se afla sub influenta alcoolului.

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Vama, a sfarsit tragic dupa ce a fost lovit violent de un autoturism BMW, chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut in seara ultimei zile din 2017, in jurul orei 17.45, pe DN 17, in centrul comunei Vama. Masuratorile efectuate de politisti au…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropierea casei, noteaza Agerpres. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ...

- Un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața, astazi, dupa ce peste el a cazut un container de doua tone, la Ferma 6 Martie, aflata la iesire din Constanta spre Valu lui Traian, noteaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii ...

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri, pe DN14 B, langa Blaj. Aflat sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului unui autoturism si a intrat in coliziune cu un capat de pod. Potrivit IPJ Alba, in 27 decembrie in jurul orei 1.30, politistii…

- Un accident mortal a avut loc, noaptea trecuta, pe raza orașului Campeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Din primele date primite de la IPJ Alba, un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Potrivit ISU Alba, stația Campeni a intervenit cu o autospeciala…

- Crima infioratoare in judetul Neamt! Un barbat de 40 de ani si-a ucis iubita in bataie. Oribilele scene s-au petrecut sub privirile ingrozite ale fiului femeii, care are doar opt anisori. Cand si-a dat seama de gravitatea faptelor sale, criminalul a incercat sa scape de cadavrul partenerei sale. Rudele…

- Un locuitor al raionului Ungheni a fost condamnat la inchisoare fiind invinuit de omorul concubinei sale.Potrivit procurorilor, in iulie, instanta de judecata a emis o ordonanta de protectie a concubinei inculpatului, dupa ce acesta a abuzat-o fizic.

- Un barbat de 28 de ani din Criuleni a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru omor. Individul si-a omorat propria mama in anul 2013. Decizia a fost luata de catre Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana. Complicele tanarului, care l-a ajutat sa scape de cadavru, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare,…

- Un atac bizar a avut loc la Botoșani. Un barbat a fost atacat in mijlocul strazii de un individ care l-ar fi amenințat cu un cuțit și i-a spus sa se dezbrace. Victima a refuzat, așa ca agresorul a...