Bărbat mușcat de viperă în Pasul Tihuța. Transportat la spital Un barbat a fost mușcat de vipera in Pasul Tihuța din județul Bistrița Nasaud. Medicii de pe un echipaj SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, iar mai apoi victima a fost transportata la spital. Persoana care a alertat autoritațile a fost chiar cea mușcata de vipera. Un echipaj de terapie intensiva mobila a intervenit imediat la fața locului. Barbatul in varsta de 35 de ani a fost stabilizat și transportat la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Bistrița. Vezi și: Turist decedat pe munte. Salvamontiștii, cu sechestru pe mașina speciala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist din București a fost resuscitat in mijlocul unei intersecții din Capitala dupa ce acestuia i s-a facut rau, susține Romania TV. Doua echipaje de ambulanța SMURD au ajuns imediat la fața locului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare pentru cateva zeci de minute, insa barbatul…

- Un barbat de 35 de ani a fost muscat, vineri, de o vipera, la o stana din localitatea Piatra Fantanele din judetul Bistrita-Nasaud. Victima a fost transportata de un echipaj SMURD la spital. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, barbatul a fost stabilizat si transportat la UPU Bistrita pentru ingrijiri medicale.…

- „Haideți ca moare, haideți ca moare!”, a fost mesajul disperat pe care l-a primit in aceasta dimineața la ora 10.30 salvamontiștii borșeni. Venea de la soția unui turist de 68 de ani din Deva, Hunedoara care se afla in concediu la Borșa, in drumeție in zona Pietrosul. Barbatul a suferit un atac de cord,…

- O persoana a fost ranita, joi, la Baia Mare, dupa ce o bucata din acoperisul unui bloc a fost rupta de vantul puternic si a cazut peste aceasta. In urma furtunilor, zeci de copaci au fost doborati in judetele Maramures, Satu Mare, Suceava, Salaj, Cluj, Iasi si Bistrita-Nasaud, pompierii intervenind…

- Polițiștii din Prahova fac cercetari in cazul unui barbat care a fost gasit mort pe strada, miercuri seara, la scurt timp dupa ce s-a externat din spital. Medicii legiști vor face necropsia pentru a stabili cauzele decesului, transmite Mediafax.Reprezentanții Poliției Prahova au declarat ca…

- Fetita impuscata din greseala de catre un politist, pasagera masinii urmarite de oamenii legii, condusa de un sofer care a refuzat sa opreasca la filtru, va fi operata vineri, 21 iunie, de catre medicii Sectiei de Chirurgie Pediatrica a Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare. Starea de sanatate…

- Circa 150 de medici și asistente medicale care lucreaza in Spitalul Județean Bacau, din aproape toate secțiile, urmeaza sa primeasca drepturi salariale restante rezultate in urma calculului greșit al al unor sporuri. In urma unui proces colectiv... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Salvamontistii avertizeaza ca posibilitatea de a intalni vipere pe cararile montane este foarte mare, fiind perioada de imperechere a acestora. Specialistii spun, insa, ca viperele sunt foarte timide, iar peste 90% din muscaturi se intampla cand oamenii incerca sa le prinda sau sa le ia in mana,…