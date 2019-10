Bărbat muşcat de urs în Vrancea. Locuitorii din zonă, avertizaţi prin RO-ALERT "Miercuri seara, la ora 20,37, ISU Vrancea a emis un mesaj RO-ALERT catre locuitorii satului Viisoara, comuna Vidra, prin care a fost semnalata prezenta unui urs in zona", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu. In cursul serii de miercuri, la numarul unic de urgenta 112 a fost sesizat faptul ca un barbat care pazea o cireada de vite la marginea unei paduri situate la limita dintre comunele Vidra si Vizantea a fost atacat de un urs. La fata locului s-au deplasat echipaje ale serviciului de ambulanta care au acordat primul ajutor barbatului, ulterior… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

