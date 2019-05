Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in jurul orei 13.30, a avut loc un grav accident rutier pe DN 22 A, intre Harsova si Saraiu.Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule, unul condus de un tanar de 20 de ani si un altul de un barbat in varsta de 50…

- In data de 08.04.2019, ora 08.55 un barbat de 43 ani, a condus un autoturism, pe DJ 228, dinspre DN 22C catre DN 2A si ajungand la km 12 400m, a efectuat manevra de depasire, iar din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabil ud, la revenirea pe banda sa de circulatie a pierdut controlul…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Lumina, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 12:45, un barbat, in varsta de 30 de ani, a condus un autoturism, pe DJ 226, in localitatea Lumina, dinspre Navodari catre DN 22. In momentul in care a ajuns la intersectia cu DN 22,…

- Trei persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident rutier produs la intersectia strazilor Amurgului cu Liliacului din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in data de 24.03.2019, ora 19:15, un barbat de 66 ani a condus un autoturism pe strada Amurgului, dinspre Sos. Mangaliei si la intersectia…

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta seara la iesire din Medgidia catre localitatea Valea Dacilor. Potrivit SAJ Constanta o victima, de 70 de ani a decedat. Conform ISU Dobrogea in accident au fost implicate un autoturism si o caruta. Victima decedata este carutasul. Politistii au deschis…

- Trei persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni pe DN 1A, in localitatea Gura Vitioarei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Potrivit sursei citate, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intr-o curba la…

- Spectacol trist pe strazile din Constanța. Un barbat s-a urcat beat la volan îi a facut prapad pe strazi! Duminica dimineața, un barbat in vârsta de 48 de ani, din localitatea Independenta, județul Constanța, a condus un autoturism pe strada Pandurului, dinspre strada Liliac, iar…