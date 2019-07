Bărbat mort pe munte, din cauza caniculei Un barbat in varsta de 60 de ani a murit in masivul Bucegi, din cauza caniculei. Salvatorii chemati la fata locului l-au resuscitat minute bune pe barbat, dar nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

