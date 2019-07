Bărbat mort într-un incendiu la Iaşi Un barbat a murit intr-un incendiu care a izbucnit joi intr-un apartament de la etajul patru al unui imobil din cartierul Alexandru cel Bun.



Desi pompierii au intervenit in timp scurt de la solicitare, viata unui barbat care se afla in apartament nu a mai putut fi salvata. Acesta a fost gasit carbonizat pe balconul locuintei.



"Am fost solicitati prin numarul unic de urgenta 112 pentru a interveni la stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Roman Voda. La incendiu s-au deplasat o autospeciala de stingere, o autospeciala cu scara si un echipaj de prim ajutor. La locul interventiei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

