- Potrivit unor surse locale, barbatul din Vatra Dornei a murit sambata dimineata la spital. „S-a declarat decesul sambata in jurul orei 11. Dosarul este instrumentat de un procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iasi", a declarat, pentru MEDIAFAX, insp. Corina Dumitras, purtator de cuvant…

- Caz incredibil in Vatra Dornei (judetul Suceava), ieri, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a fost acuzat ca a atins o fetita de 12 ani, in mod repetat, fara a o cunoaste. Tras la raspundere de jandarmi, omul a avut o reactie ciudata!

- Cei doi tineri care au solicitat cursa sustin ca au fost injurati, scuipati, apoi soferul le-a pulverizat spray lacrimogen in fata. Politia Capitalei a deschis dosar penal pentru loviri si alte violente. Tinerii, un baiat si o fata de 18 ani, au solicitat o cursa Uber in zona Vitan, intr-o sambata seara. Ei…