Barbat lovit mortal de tren intre Chitila si Giulesti Accident grav pe calea ferata, sambata dupa-amiaza. Un om a sfarsit lovit de un tren care circula pe ruta Bucuresti-Targoviste. Barbatul a ajuns in calea garniturii Regio 2109, iar mecanicul nu a mai putut face nimic pentru a evita drama. Totul s-a intamplat pe sectia de cale ferata 301Q Bucuresti – Targoviste, pe raza Capitalei, […] Barbat lovit mortal de tren intre Chitila si Giulesti is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

