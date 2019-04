Barbat lovit de tramvai, in Capitala Un accident ce a avut loc duminica dimineata, la Piata Titan, a trimis un om pe mana medicilor de la un spital din Capitala. Victima este un barbat in varsta de 60 de ani, care a ajuns in calea unui tramvai al liniei 27. Barbatul a primit ingrijiri de la un echipaj medical venit la […] Barbat lovit de tramvai, in Capitala is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani a fost lovit de un tramvaiei al linie 27, in aceasta dimineata, in jurul orei 08.30, pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3, in apropiere de statia Piata Titan, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Victima a fost transportata la Spitalul Pantelimon, iar potrivit primelor…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat duminica dimineata de un tramvai de pe linia 27. Totul s-a intamplat pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei, informeaza Brigada...

- Un barbat in varsta a ajuns la spital, miercuri, dupa ce a fost acrosat de un tramvai care circula pe linia 41, asa-numitul “metrou usor” din Capitala, deplansandu-se pe sensul catre Piata Presei. Accidentul a avut loc in cursul diminetii. Victima este un batran de 90 de ani, care a fost accidentat…

- O femeie a fost accidentata de o mașina de lux miercuri dimineața, in Capitala. Șoferul unui Porsche Cayenne a acroșat o femeie in varsta de 72 de ani iar apoi a lovit mai multe autoturisme și un autobuz. Accidentul a avut loc pe Calea Dorobanților iar la fața locului a ajuns in scurt timp un echipaj…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dupa amiaza in Busteni, unde un baietel de doar cinci ani s a lovit foarte grav dupa ce s a izbit de un gard de pe partia din Kalinderu, informeaza Antena3.roBaietelul a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Capitala. Copilul se afla chiar…

- Un episod greu de imaginat s-a derulat, vineri dupa-amiaza, sub ochii oamenilor aflati in zona unei statii de tramvai de pe Soseaua Progresului. Un om si-a gasit sfarsitul in conditii dramatice, in aceasta prima zi a lunii februarie. S-au chemat de urgenta cadrele medicale de la ambulanta, in ajutorul…

- Tanar in varsta de 20 ani, locuitor al Capitalei, a fost retinut de ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Politie Rașcani din cadrul Directiei de Politie a municipiului Chisinau, pentru ca ar fi atacat un barbat și in mod deschis l-a deposedat de lanțișorul de aur.

- Un adolescent de 17 ani din Teleorman a decedat din cauza virusului. Opt romani au fost ucisi de virusul H1N1 in ultimele zile, spitale din Capitala si judetene au limitat accesul familiilor pacientilor, iar camerele de garda sunt pline in aceasta perioada din cauza valului de viroze. Ministrul Sanatatii…