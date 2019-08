Romanul care ajuta apicultorii din intreaga lume: Suntem prima linie de aparare a albinelor

Bogdan Iordache a terminat Politehnica, a lucrat o perioada buna in IT, insa, dupa multi ani, a reusit sa se desprinda de tastatura si monitoare si sa faca ce ii place mai mult – sa lucreze in natura, nerenuntand insa… [citeste mai departe]