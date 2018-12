Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost arestate in ancheta privind dronele care au perturbat traficul pe aeroportul Gatwick din Londra. Dupa 3 zile in care zborurile au fost anulate sau au avut mari intarzieri, programul a revenit la normal.

- Un tanar de 17 ani a injunghiat un barbat dupa ce a intrat in conflict cu acesta pe strada Celulozei din Constanta.Potrivit IPJ constanta, la data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 9.30, pe strada Celulozei din municipiul Constanta a avut loc un conflict spontan intre un tanar, in varsta de 17 ani…

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat mortal in timp ce incerca sa opreasca un conflict. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Londra. „Dupa ce a ieșit dintr-un bar, a incercat sa intervina...

- UPDATE – ora 19:32 Politia britanica a precizat vineri ca doi barbati au fost arestati dupa un incident in care s-au injunghiat reciproc la sediul Sony Music din centrul Londrei, relateaza dpa. Ranile suferite de cei doi nu au fost extrem de grave, a precizat Scotland Yard, adaugand ca ‘au fost amandoi…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.Atacul a avut loc vineri la pranz la sediul companiei Sony, in zona Derry (Kensington),…

- Un barbat a fost injunghiat in plina figura sambata seara in metroul londonez, intre statiile Stratford si Mile End, relateaza agentia Press Association. Pasagerii au privit ingroziti cum victimei i-a fost infipt un cutit in obrazul stang, sangerand apoi...

- Un barbat a fost injunghiat in plina figura sambata seara in metroul londonez, intre statiile Stratford si Mile End, relateaza agentia Press Association. Pasagerii au privit ingroziti cum victimei i-a...