Bărbat înjunghiat la metrou, la Piața Unirii In jurul orei 20.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un barbat a fost agresat la coborare spre stația de metrou Unirii. Din primele date, barbatul in varsta de 46 de ani a avut un schimb de replici cu un tanar, iar cel din urma l-a lovit in zona umarului stang. Ulterior, a constatat ca sangereaza și a solicitat ajutor. A fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, fiind prezentat la camera de garda cu o plaga in zona umarului, posibil produsa cu un obiect taietor. Victima nu a dorit sa depuna plangere. Cercetarile sunt continuate, din oficiu, de Brigada Poliție… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

