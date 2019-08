Bărbat înjunghiat în faţa Ministerului de Interne de la Londra Viata victimei este in pericol si un individ - suspectat ca ar fi provocat " leziuni corporale grave" - a fost arestat, a precizat politia intr-un comunicat, afirmand ca a declansat o ancheta care urmeaza sa stabileasca "circumstantele exacte" ale agresiunii. Politia a fost alertata la putin timp dupa ora locala 13:00 (12H00 GMT), izoland zona. O purtatoare de cuvant a politiei britanice a declarat ca este prematur sa se precizeze daca incidentul are vreo legatura cu Ministerul de Interne, dar nu exista deocamdata niciun indiciu ca ar fi un act de terorism. O fotografie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

