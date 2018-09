Bărbat, înjunghiat în față, la metrou: "Sânge peste tot" Pasagerii au privit ingroziti cum victimei i-a fost infipt un cutit in obrazul stang, sangerand apoi abundent. 'S-a petrecut foarte repede si toata lumea a intrat in panica. Am vazut sange peste tot', spune o femeie care a vazut scena despre care mai afirma ca a urmat unei dispute verbale. 'A fost oribil, (cel injunghiat) a cazut la podea, oamenii i-au sarit in ajutor si i-au acoperit fata cu tesaturi pentru a opri sangerarea. Nu am vazut atacatorul, dar la (statia) Mile End am vazut un barbat foarte inalt fugind din tren', mai afirma acelasi martor. Politia a distribuit o imagine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

