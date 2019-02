Un barbat se afla in inchisoare de 19 ani pentru o crima pe care nu a comis-o. Și asta pentru ca persoana pe care se presupune ca a ucis-o este in viața. Manuel German Ramirez Valdovinos a fost incarcerat in urma cu 19 ani, dupa ce a primit o sentința de 43 de ani pentru crima. Totuși, „victima” sa este in viața, relateaza La Republica . In anul 2000, barbatul a fost arestat fara mandat și dus la departamentul local de poliție, unde a fost legat cu lanțuri de metal. A fost torturat cu șocuri electrice și acuzat de uciderea unei persoane pe care nu o cunoștea prea bine. In acel moment, Manuel avea…