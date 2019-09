Bărbat înarmat cu un topor, în microbuzul şcolar. Reacţia conducerii şcolii, halucinantă: Nu e aşa grav Conform celui care a postat imaginile pe facebook, „de o saptamana, un individ cu toporul ascuțit provoaca teroare in autobuzul școlar ce transporta elevi pe ruta Florești - Nimigea de Jos, unii dintre ei cu varste mici, de clasa pregatitoare. Mai mult, copiii s-au plans parinților ca le este frica sa mai calatoreasca in aceste condiții, mai ales ca omul se comporta ciudat și agresiv, amenințandu-i cu securea daca nu ii cedeaza locul pe scaun, in microbuz". Conducerea scolii, reactie halucinanta , reactie „Știu despre ce e vorba, nu este o chestie foarte grava! Nu este grava pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

