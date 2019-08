Bărbat înarmat cu un cuţit, reţinut de poliţişti în Braşov Forțele de ordine au fost anunțate prin 112, puțin dupa ora 22, ca un individ alearga cu un cuțit in zona 13 decembrie, de la periferia orașului. "In seara zilei de 22 august 2019, in jurul orelor 22.15, in urma unui apel 112 ce indica faptul ca un barbat alearga cu un cuțit in mana in zona 13 decembrie din Brașov, Registrul Auto Roman, a fost direcționat echipajul de intervenție din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila BUREBISTA Brașov care s-a deplasat in zona indicata, identificand și reținand un barbat care a recunoscut ca a fost implicat intr-o altercație cu un grup de 3 barbați,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

