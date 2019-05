Bărbat în stop cardio-respirator, resuscitat de pompieri în urma unui accident grav la Cluj Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența generata de un accident rutier, in care un autoturism s-a rasturnat pe centura ocolitoare Valcele-Apahida. La sosirea pompierilor au fost gasiți doi barbați in afara autoturismului, dintre care unul in stop cardio-respirator, ce suferisera multiple traumatisme. ”Pompierii și echipajul SMURD au inceput manevrele de resuscitare pentru barbatul aflat in stop cadio-respirator, dupa care manevrele de resuscitare au fost preluate de un echipaj SAJ. Dupa mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

