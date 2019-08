Bărbat în stare critică, după ce a zburat de pe șeaua motocicletei, într-un copac Un motociclist a fost transportat in stare grava la spital, astazi, in urma unui accident rutier pe care singur l-a provocat, in Timiș. Barbatul a pierdut controlul motocicletei și a ieșit in afara carosabilului, oprindu-se intr-un copac ornamental. Accidentul s-a petrecut in localitatea timișeana Variaș. Motociclistul in varsta de 35 de ani circula dinspre Periam, ... The post Barbat in stare critica, dupa ce a zburat de pe șeaua motocicletei, intr-un copac appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a intrat frontal intr-un TIR, vineri dimineața, in județul Brașov, in drumul spre Sighișoara. Fiarele mașinii in care au murit pe loc doi oameni s-au intins pe zeci de metri. Un morman de fiare au gasit pompierii ajunși la fața locului. Un copil de trei ani a fost cu greu scos viu de salvatori…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident rutier TERIBIL pe Valea Oltului. Doua persoane au fost ranite grav: O tanara de 28 de ani este in coma Un accident rutier grav a avut loc pe Valea Oltului, sambata dimineața. Doua persoane au fost ranite grav, una fiind in stare critica. Doua persoane au fost ranite grav,…

- Seful PSD Timis, Calin Dobra cere din nou celor care au parasit partidul si au trecut la alte formatiuni politice sa-si lamureasca situatia si sa decida: ori cu noi, ori fara. El a insistat din nou ca primarul de Varias, Nicolae Birau, sa renunte la calitatea de membru al PSD, odata ce si-a asumat trecerea…

- Accidentul s-a produs pe raza localitatii Magura din judetul Bacau. Soferita avea o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa cum au confirmat reprezentantii Politiei. Ea s-a ales cu dosar penal pentru mai multe infractiuni.

- Imaginile video de la accidentul de zilele trecute,de la intersecția strazilor Fabricii cu București, in care un motociclit a intrat in plin intr-un autoturism, au fost distribuite de catre oamenii legii pe rețelele de socializare, pentru a le atrage atenția participanților la trafic care nu circula…

- Un tanar care se afla pe șeaua motocicletei a ajuns in spital, cu rani serioase, dupa ce s-a lovit de asfalt, iar mai apoi a fost proiectat intr-un autoturism. Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza, in Timișoara. Motociclistul in varsta de 25 de ani circula pe strada Calea Buziașului. Tanarul…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in centrul localitatii Crucea din judetil Constanta. Un copil de 7 ani a ajuns in coma la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si s a izbit violent de un alt autoturism. Potrivit cadrelor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti ndash; Ploiesti, la kilometrul 28 350 de metri, in zona localitatii Tancabesti judetul Ilfov a avut loc un accident rutier.Potrivit sursei citate, un pieton aflat in traversarea regulamentara a drumului public…