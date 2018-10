Bărbat în închisoare pentru că i-a dat HIV iubitei. Reacție revoltătoare a individului Dupa o casatorie care s-a incheiat, Diane nu se aștepta sa gaseasca din nou dragostea. Insa, la 50 de ani, viața a surprins-o, ulterior dovedindu-se ca noul sau partener, Philippe, o infectase cu HIV, relateaza BBC. Era pe punctul de a renunța atunci cand Philippe i-a lasat urmatorul mesaj in mediul online: „Imi place profilul tau și aș vrea sa ne intalnim". Dupa prima intalnire, au urmat altele. Philippe era analist de securitate pentru o companie importanta, insa a fost concediat la un an dupa ce au inceput sa se intalneasca. Dupa spusele femeii, cei doi au fost fericiți impreuna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orasul Milisauti a fost dat recent disparut de membrii familiei, desi ultima oara a fost vazut in cursul anului 2005. Politistii au anuntat ca desfasoara activitati de cautare a persoanei disparute Radu Lucescu, in varsta de 42 de ani, din Milisauti, care a fost vazut ultima data pe ...

- Un șofer in varsta de 41 de ani, din Suceava, și-a pierdut viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod de pe marginea DN17. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 21.00, pe raza comunei Ilișești. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetarile sunt continuate pentru stabilirea…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore , un barbat sub aspectul comiterii unei tentative la infracțiunea de omor, fapta prevazuta de Codul penal. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Un barbat de 67 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 23, a surprins si accidentat un barbat care se angajase in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure. Din pacate, victima a decedat", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache. Politistii…

- Un baietel de numai 11 ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost victima unui accident grav petrecut duminica dimineata intr-un sat de langa Lugoj. Politistii au anuntat ca accidentul s-a produs pe raza localitatii Maguri, in jurul orei 2.40. Un sofer de 29 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Un barbat a ajuns sub rotile unei masini in apropiere de Carrefour Felicia. El are o lovitura puternica la cap. Accidentul s-a produs vineri la amiaza. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate in ce imprejurari s-a produs evenimentul nefericit. FOTO: Facebook - Esti din Iasi daca (Oficial)

- Miercuri, 01 august 2018, in jurul orei 16:55, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 29 ani, din Dej, in timp ce conducea vehiculul (tractor) in localitatea Somcutul Mic, autovehiculul neavand montate placute cu numar de inmatriculare si nefiind inmatriculat.…

- La data de 30 iulie 2018, in jurul orei 22.00, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Principala din Vinerea. Un barbat de 50 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de intoarcere,…