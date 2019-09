Bărbat în comă după ce a fost lovit de o mașină în Ocna Mureș Un barbat de 42 de ani a fost transportat la spital in coma, dupa ce a fost implicat intr-un accident produs marți seara in Ocna Mureș, județul Alba. Potrivit polițiștilor, acesta se deplasa pe strada și a fost lovit de o mașina. Potrivit IPJ Alba, barbatul de 42 de ani a fost lovit de o mașina condusa de un tanar de 23 de ani. „Un barbat de 42 de ani, din Ocna Mureș, care se deplasa neregulamentar, pe partea carosabila, a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din Ocna Mureș. In urma accidentului, pietonul a suferit leziuni grave și a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

