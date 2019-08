Bărbat împușcat la Vaslui. Autoritățile intervin de urgență Autoritațile din județul Vaslui au fost alertate imediat dupa ce un barbat a fost impușcat. Incidentul a avut loc la o partida de vanatoare. Un barbat in varsta de 67 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale imediate dupa ce ar fi fost impușcat chiar de catre partenerul sau de vanatoare. Medicii sosiți la locul accidentului i-au acordat primul ajutor, iar mai apoi l-au transportat la Spitalul de Urgenta Vaslui. VEZI ȘI: Imogen, 2400 de euro in 60 de minute: Nu știu cine sunt eu sa merit asta, dar e ireal! Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

