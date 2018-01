Barbat impins pe sinele de metrou

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 65 de ani a fost ucis miercuri într-o statie de metrou din Brooklyn, New York, dupa ce un adolescent care vorbea incoerent în statia de metrou l-a lovit si l-a aruncat pe sine, scrie New York Times.

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stânga a avionului, în semn de protest fata de întârzierea cu o ora a îmbarcarii si cu jumatate de ora în cazul debarcarii, relateaza BBC News. Incidentul…

- Un incendiu uriaș a izbucnit marți la un imobil din cartierul Bronx, New York. Aproximativ 23 de persoane au fost ranite, printre acestea numarându-se și noua copii. Incidentul s-a produs la doar câteva zile dupa un alt incendiu din același cartier, în urma caruia au murit 12 oameni. …

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- Biroul Federal de Investigatie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativa de furnizare de sprijin material unei organizatii teroriste straine, iar in cazul in care este gasit vinovat risca pana la 20 de ani de inchisoare.Potrivit autoritatilor, Jameson si-a…

- Hector-Miguel Ramirez-Vargas, un angajat al unui bar din Queens, New York, este acuzat ca si-a pus smartphone-ul intr-o aerisire din baia femeilor pentru a filma clientele. Telefonul a fost descoperit de o femeie, care l-a aratat conducerii barului. Managerul a chemat la scurt timp dupa aceea politia.…

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni la terminalul de autobuze al autoritații portuare din apropiere de Times Square."NYPD se afla la intervenție la o explozie de origine necunoscuta la intersecția 42nd Street și 8th Ave, #Manhattan", se arata intr-un mesaj pe Twitter postat de Poliție.…

- – individul a fost retinut de politisti si prezentat instantei care a emis mandat de arestare pentru 30 de zile Incidentul s-a petrecut la scurt timp dupa ce baiatul de 5 ani a venit de la gradinita. Ar fi fost chemat de tata in curte, dar pentru ca minorul nu l-ar fi ascultat l-ar fi […] Articolul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arges a murit, miercuri, dupa ce a fost sfasiat de un urs, in zona Valea Stilistii, in timpul unei partide de vanatoare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs in timpul unei partide de vanatoare in Aninoasa, judetul Arges, in zona Valea ...

- Un om al legii s-a dovedit a fi un adevarat inger pazitor pentru un barbat in varsta de 59 de ani, ajuns intr-o situatie grava, dupa ce s-a impuscat, din greseala, in picior. Incidentul a avut loc in cursul dupa-amiezii trecute, cand victima -despre care politistii au anuntat ca avea arma legal – s-a…

- O masina s-a aprins in timp ce stationa la semafor, intr-o intersectie din orașul Balți. Incidentul s-a produs aseara, dupa ora 23:00. In autoturism se afla doar șoferul de 34 de ani, care a reușit sa se salveze la timp.

- Incidentul a avut loc in jurul orei locale 11.20 (11.20 ora Rominiei) la Nikopol, un oras de peste 110.000 de locuitori din regiunea Dnipropetrovsk Atacatorul a murit pe loc, iar una dintre victimele sale la spital. Alte zece persoane sint ranite, dintre care trei se afla in stare grava. „Toti ranitii…

- Incidentul a avut loc la biserica Schit Oraseni, acolo unde un barbat a fost strans de gat, iar un alt individ inarmat cu un cutit a atacat mai multi enoriasi. Preotul a fost cel care a sunat la numarul de urgenta 112, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie care face cercetari in…

- In urma unui incident armat in regiunea Hudson Valley, un mall din New York a fost evacuat luni, iar cel putin doua persoane au fost ranite. Incidentul a avut loc in apropierea unui magazin din mall-ul "Galleria at Crystal Run", scrie b1.ro.

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- Femeie confundata cu o caprioara, impușcata de un vanator. Rosemary Billquist, o femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator, care ii era și vecin, fiind confundata cu o caprioara. Cel puțin, asta susține barbatul. Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa,…

- O femeie aflata sub influența bauturilor alcoolice și-a pus viața in pericol. Ea a incercat sa ajunga de pe un peron pe altul, traversand … șinele de metrou. Din fericire, un accident teribil a fost evitat. Trei barbați au reușit sa o ridice in ultimul moment, relateaza Daily Mail. Incidentul a avut…

- Incident uluitor produs la intrare in localitatea suceveana Sadova, unde un șofer s-a ciocnit de mașina fostei sale iubite pe care ar fi incercat sa o omoare. Martorii l-au vazut pe tanarul cum s-a napustit asupra femeii pe care a smuls-o de par, a imbrancit-o și a impins-o peste balustrada podului…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Miraslau a ajuns dupa gratii dupa ce si-a lovit fiica si a incalcat un ordin de protectie prin care nu avea voie sa se apropie de familie. Incidentul s-a petrecut duminica. Potrivit IPJ Alba, barbatul era obligat, printr-un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean Suceava, dupa ce a fost acroșat de o locomotiva a CFR, inainte de intrarea in stația Suceava Nord, in zona pasarelei de la Ițcani. Incidentul cu multe necunoscute s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni,…

- Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de ieri. Politistii din cadrul Postului de Poliție T.F Campia Turzii au fost sesizati telefonic cu privire la faptul ca un tren de marfa a accidentat o persoana intre Razboieni si Calarasi. Read More...

- Luis Fonsi a revenit cu o alta colaborare, la fel de plina de savoare si culoare, alaturi de Demi Lovato. “Echame La Culpa” se numeste single-ul ce este lansat dupa ce Fonsi a cucerit topurile cu feat-ul cu Daddy Yankee. Ritmuri cu influente din Caraibe si pop modern, piesa “Echame La Culpa” imbina…

- Caz socant in satul Speia din stanga Nistrului. Un barbat cu antecedente penale si-a injunghiat fratele geaman dupa ce au baut alcool impreuna, apoi intre ei a izbucnit un conflict, scrie presa din regiune. Incidentul a avut loc in seara zilei de 10 noiembrie.

- Incidentul a avut loc pe o strada din Calarasi. Acolo, un muncitor de la spatii verzi, care tundea copacii pentru a monta mai apoi instalatiile de Craciun, a cazut de la mai bine de 10 metri. Barbatul nu purta echipament de protectie si se afla pe un utilaj care nu era pozitionat pe picioare…

- Inconstienta unui barbat, care s-a urcat bine baut la volan, avand permisul de conducere suspendat, i-a adus un dosar penal. Incidentul a avut loc vineri, in jurul orei 14.00, pe un drum comunal din localitatea Fratautii Vechi. O patrula din cadrul Sectiei de Politie Galanesti a oprit in trafic un…

- Un politist din Vrancea a fost atacat cu toporul si a fost nevoit sa raspunda cu focuri de arma, scrie realitatea.net.Incidentul a avut loc aseara, in comuna Rastoaca. Politistii au fost chemati sa aplaneze un scandal, izbucnit intr-o familie.

- Jandarmii clujeni au identificat un barbat de 60 de ani, care i-a propus unui tanar de 15 ani sa intretina relatii intime contra cost. Incidentul s-a intamplat in zona Pietei Garii din Cluj-Napoca, unde barbatul ar mai fi acostat astfel mai multi tineri.

- Un barbat din Suceava a ajuns in spatele gratiilor, dupa ce nu a respectat un ordin de protectie emis impotriva sa. In urma unei hotarari judecatoresti, el avea interdictie de a se apropia la mai putin de 100 de metri de domiciliul sotiei sale, ordin pe care l-a incalcat cu nepasare.Incidentul care…

- Autorul masacrului din New York si-a planuit un an atacul. A marturisit în fata judecatorilor, ca are un singur regret: ca nu a facut mai multe victime. Planuia sa ajunga si pe podul Brooklyn.

- Incident grav, marți dupa-amiaza, la New York, in zona Manhattan. Un barbat ce se afla la volanul unei camionete a lovit mai multe persoane pe o pista de biciclete și a apoi a deschis focul la intamplare.

- Un barbat din Franța și-a ucis soția și cei trei copii, dupa ce i-a împușcat, apoi s-a sinucis. Incidentul șocant s-a petrecut, marți, la o ferma din localitatea Nouvion-et-Catillon, din apropiere de Reims. Potrivit observator.tv, cei doi adulți aveau în jur de 47 de ani,…

- Atac armat in New York. Mai multe persoane au fost impușcate, insa nu bilanț oficial nu a fost anunțat pana in acest moment. UPDATE. Cel puțin sase persoane au fost impuscate de un taximetrist. Acesta a deschis focul din masina asupra pietonilor, insa inca nu sunt informații despre starea victimelor.…

- Un uzbec acuzat ca a ajutat material organizația Stat Islamic (SI) și ca a amenințat cu uciderea președintelui american de la acel moment, Barack Obama, a fost condamnat vineri la 15 ani de inchisoare, a indicat procurorul federal din Brooklyn, preluat de AFP. Abdurasul Juraboev, 27 de ani,…

- Barul poate fi inchiriat cu totul pentru un pret de circa 100-120 de dolari pe persoana, pentru o ora. N.D.Austin, detinatorul barului, a pus bazele acestui concept dupa ce l-a ajutat pe un prieten sa se impace cu sotia, creand o atmosfera perfecta, intr-un spatiu intim, in care puteau petrece timp…

- Vandalul a fost arestat dupa ce autoritațile municipale au evaluat pagubele produse asupra monumentului din secolul al XVIII-lea. Fantana este o importanta atracție turistica, iar legenda spune ca daca arunci o moneda in apa vei reveni cu siguranța la Roma. Fontana di Trevi a constituit decorul…

- Un fost conducator al federației guatemaleze de fotbal, care pledase vinovat la acuzațiile de primire de mita in scandalul de corupție din cadrul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) , a fost condamnat, miercuri, de un judecator federal din New York la opt luni de inchisoare, prima sentința pronunțata…

- Un barbat a aruncat mici steaguri ruse spre Donald Trump, la sosirea acestuia in Congres, scrie Realitatea.net.Un barbat a aruncat marți mici steaguri ruse la trecerea președintelui american, Donald Trump, in timpul sosirii acestuia la Congres, transmite AFP, iar EFE releva ca

- Incident șocant la o stație de metrou din Hong Kong. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un barbat a împins pe șine o femeie care statea lânga el. Acesta a mers apoi mai departe, fara sa se uite în urma. Femeia a scapat cu viața pentru…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat de catre doi frați. Incidentul a avut loc in catunul Cearda, de langa Vetiș, in urma consumului de alcool și a unor certuri. Cazul a fost preluat de polițiști. Victima a fost transportata la spital. Vom reveni cu detalii.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a cazut de la o inaltime de sase metri, in timp ce efectua niste lucrari la o cladire aflata in constructie. Incidentul s-a produs in aceasta dupa-amiaza, pe un santier de pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitala.

- Accident de munca in capitala. Un barbat a fost transportat la Spitalul de Urgența dupa ce a cazut de pe schela. Incidentul s-a intamplat in aceasta dupa amiaza pe un șantierul unei cladiri in lucru de pe strada Dimitrie Cantemir din sectorul Centru.

- Accident pe un santier din Capitala. Un barbat a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut de la o inaltime de cinci metri. Incidentul a avut loc pe strada Cantermir din sectoru Centru.

- Politistii din Chisinau au retinut un individ de 33 de ani, originar din Transnistria, care este banuit de furt din locuinta in proportii deosebit de mari. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 21 septembrie curent, cand proprietarii nu erau acasa. El a fost retinut pe urme fierbinti de catre…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, originar din regiunea transnistreana, a fost reținut de catre oamenii legii, fiind banuit de furt din locuinta in proportii deosebit de mari. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 21 septembrie curent, cand proprietarii nu erau acasa.