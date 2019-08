Bărbat găsit spânzurat, în curtea spitalului Săpoca Nenorocirea de la Sapoca readuce in atenție alte cazuri cu final tragic petrecute dincolo de porțile spitalelor de neuropsihiatrie. Un caz mai puțin mediatizat este cel al morții lui Ștefan Baciu, un buzoian de 46 de ani, decedat in condiții misterioase. Despre cazul morții barbatului au scris, la inceputul lunii mai, doar doua publicații buzoiene. […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol: reporterbuzoian.ro

- Apar noi informații de la Spitalui de Psihiatrie Sapoca, acolo unde un pacient a ucis cinci oameni cu un stativ de perfuzie care nu ar fi trebuit sa fie lasat acolo de personalul medical. Se pare ca personalul medical de la Sapoca nu e la prima fapta de neglijența. Acum un an, un pacient a […] Source

- 46 de ani a incercat Ștefan sa faca fața provocarilor vieții. Stresul, grijile și epuizarea l-au adus – conștient și chiar la volanul mașinii – la Sapoca. Trei zile mai tarziu, pentru Ștefan era prea tarziu. „Am vorbit pe la 18:30, dar l-am mai sunat o data la vreo doua ore dupa și nu mi-a raspuns.…

- Decizie șocanta in cazul barbatului care a omorat cinci pacienți ai Spitalului de Psihiatrie din Sapoca. La ordinul judecatorilor, atacatorul a fost internat, din nou, in același spital! Acesta va fi supus unui nou set de verificari, pentru a se stabili daca avea sau nu discernamant in momentul savarșirii…

- Atacul de la spitalul de psihiatrie din Sapoca, județul Buzau, de noaptea trecuta a avut loc in doua saloane. Barbatul și-a atacat mai intai colegii de camera, dupa care a intrat in salonul femeilor și a inceput și acolo sa loveasca pacienții. Bilanțul a ajuns la patru morți și noua raniți, dupa ce…

- Tatal cunoscutului luptator Alexandru Lungu a murit, sambata, sportivul luandu-si ramas bun de la parintele sau prin mesaje emotionante postate pe Facebook. In unele dintre aceste mesaje ii acuza pe medicii din Spitalului de Psihiatrie, unde seniorul era internat, ca l-au „lasat sa moara ca un caine”.