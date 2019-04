Barbat gasit mort intr-un apartament care a luat foc Un om si-a gasit sfarsitul in propria casa, cu doar cateva zile inainte de Pasti, dupa ce locuinta – aflata la un etaj superior al unui bloc din orasul Buzau – a fost afectata de un incendiu cu degajare de fum. Cei care au descoperit trupul fara viata al barbatului au fost pompierii care au […] Barbat gasit mort intr-un apartament care a luat foc is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost Plan Rosu de interventie, luni seara, in judetul Buzau, ca urmare a unui accident foarte grav ce a avut loc in zona localitatii CA Rosetti. Un microbuz cu 14 persoane la bord a fost lovit de o garnitura de tren. Salvatorii buzoieni si colegii lor de la Braila, veniti in ajutor, au intervenit…

- Un numar de 20 de militari care au absolvit cursul de formare pentru soldați profesionisti din Centrul de Instruire pentru ISR, Parașutiști, Operații Speciale și JTAC „General-maior Grigore Bastan” din Buzau, au fost joi, alaturi de batranii din Asezamantul pentru persoane varstnice din Campeni al fundatiei…

- Un numar de 20 de militari care au absolvit cursul de formare pentru soldați profesionisti din Centrul de Instruire pentru ISR, Parașutiști, Operații Speciale și JTAC „General-maior Grigore Bastan” din Buzau, au fost joi, alaturi de batranii din Asezamantul pentru persoane varstnice din Campeni al fundatiei…

- Pe 12 martie titram ”Florea va cere arestarea lui Kovesi”, dezvaluind ca strategia procurorului de caz de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie prevede ”sacrificarea” fostei sefe a Directiei Nationale Anticoruptie pana de Pasti! Iar punerea sub control judiciar a Laurei Codruta Kovesi…

- Printre alte aspecte care au fost decise in cursul sedintei de vineri, una care a avut loc, spre deosebire de alte dati, in cursul diminetii, a avut in vedere stabilirea unei punti intre Pasti si ziua de 1 mai. Concret, Executivul a adoptat o hotarare prin care a stabilit ca ziua de 30 aprilie este,…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 302 localitati din 19 judete, cu un numar de 1.137 de focare dintre care 19 in exploatatii comerciale . In alte 2 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 364.920 de porci afectati de boala si exista 838 de cazuri la mistretiPotrivit…

- Un focar de scrapie a fost confirmat in comuna Valea Danului, județul Argeș, potrivit directorului Direcției Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Daniel Lupu. Astfel, putem spune ca dupa ce porcii s-au imbolnavit de pesta porcina, inainte de Paști, a venit randul oilor sa se imbolnaveasca.

- Te-ai plimbat prin strainatate. Si povestesti. “Cand am intrat in Santa Maria delle Grazie si am vazut Cina cea de Taina…”. Sau “in fata Cafenelei Florian din Venetia, niste lautari din Buzau dilibadeau Trandafir de la Moldova…”. Nu intereseaza pe nimeni ce ai vazut, ce ai trait tu. Esti intrerupt,…