- Gheorghe Pricop, un barbat in varsta de 36 de ani, a fost gasit vineri dimineața mort, intr-o zona impadurita de pe raza comunei comuna Paunești, greu accesibila și fara semnal telefonic. Conform unor surse locale, barbatul muncea la padure și ar fi fost gasit inghețat, intr-o mașina.…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetița de 8 ani din Raducaneni careia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela, a carui caz a fost prezentat in cazul emisiunii „Acces Direct”, fusese diagnosticata cu cancer renal. Parinții ei, insa, au refuzat sa o trateze, considerand ca tratamentul nu este…

- A murit dupa ce a folosit o soba defecta. Vorbim despre un barbat in varsta de 63 de ani, din raionul Briceni. Tragedia s-a petrecut ieri dupa-amiaza, chiar in locuinta victimei din satul Grimancauți.

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, un incident rutier a avut loc miercuri seara, in cartierul Racadau. Un șofer a cazut cu mașina de pe digul din zona „La Iepure”. La fața locului au fost trimise un echipaj SMURD și unul SAJ. In urma incidentului, șoferul a fost ranit ușor,…

- Un barbat de 58 de ani, din comuna Dorna Arini, judetul Suceava, si-a dat foc in interiorul casei in care locuia pentru ca sotia nu i-a mai dat de baut. Locuinta a ars in intregime, cadavrul carbonizat al proprietarului fiind identificat de pompierii care au stins flacarile.

- Trupul unui barbat in varsta de 42 de ani care, in noaptea de marti spre miercuri, a plonjat cu masina intr-un lac din judetul Arad, este cautat de salvatori, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Multe inovatii se nasc in urma unor tragedii. Asa a aparut si masina plutitoare, creata de un japonez in urma dezastrului provocat de valurile unui tsunami. Mai multe companii, precum Trinex Assets Co. si Yamada Denki Co. s-au aratat interesate sa colaborareze acum cu el si sa produca sau sa comercializeze…

- Si-a pierdut viata dupa ce a fost strivit de un automobil pe carosabil. Este cazul unui barbat, in varsta de 31 de ani, din raionul Ungheni, care dupa ce a fost accidentat de o masina, s-a ales cu rani ce i-au fost fatale.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Opt copii au murit saptamâna trecuta în nordul Madagascarului în urma unei intoxicatii alimentare cauzate de consumul de carne de testoasa marina, un animal protejat, au indicat marti autoritatile sanitare locale, citate de AFP. "27 de persoane au fost victime ale unei intoxicatii…

- Accident grav in municipiul Chișinau. Un barbat a decedat dupa ce mașina pe care o conducea ar fi derapat de pe traseu și s-ar fi rasturnat pe carosabil. Tragedia a avut loc aseara in jurul orei 21:20 la ieșire din Vatra.

- Tanarul care a provocat, vineri, accidentul din județul Buzau in care a murit nepoata sa de 11 ani, dupa ce a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere, a fost arestat preventiv. El plecase la plimbare cu mașina impreuna cu patru copii, intre care și copila care a murit. Surse…

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul care-l conducea era sub influenta alcoolului, potrivit NEWS.RO. Potrivit politistilor din Buzau,…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit pe loc dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta.Victima era impreuna cu tanar de 19 ani, care a fost transportat aseara in stare grava la Spitalul raional.

- Accident tragic la Timișoara, in primele ore ale lui 2018. Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un șofer care nu l-a observat la timp. Accidentul a avut loc pe Calea Lugojului, in jurul orei 6.00 dimineața. Un șofer care venea de la Remetea Mica inspre Timișoara nu […] Articolul Accident…

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- La data de 30 decembrie a.c., ora 19.55 , pe DN2 E85, pe raza localitații Obrejița, un barbat, de 22 ani, in timp ce conducea un autoturism pe sensul de mers Ramnicu Sarat- Focșani, a acroșat doi pietoni care se angajasera in traversarea strazii prin loc nepermis. In urma producerii accidentului…

- Sambata, un barbat din Hunedoara, in varsta de 49 de ani, aflat in mașina pe viaductul care traverseaza Autostrada Arad-Timișoara, din direcția Aradul Nou-Șag, a sunat la numarul de urgența 112 pentru a solicita ajutor deoarece ii era foarte rau. CITESTE SI: Banateanca Nicoleta Voica s-a logodit: „Cand…

- O mașina a intrat într-o stație de autobuz, potrivit primelor informații, șoferul (59 de ani, din Florești) ar fi încercat sa întoarca pe mijlocul strazii și a fost lovit de o alta mașina, una dintre mașini a intrat în oamenii care așteptau autobuzul. În urma tragicului…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a murit, luni, intr-o localitate din judetul Timis, dupa ce i s-a facut rau in casa si a cazut pe soba, provocand un incendiu. Varstnicul a suferit arsuri pe 90% din suprafata corpului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O adevarata tragedie a avut loc in urma cu cateva ore pentru un drum național din localitatea Iaz. Doi tineri au murit in urma unui accident grav petrecut pe DN 68. Conform primelor informații, un șofer a pierdut controlul volanului dupa ce mașina a derapat, a fost lovita din plin de o alta mașina și…

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas. Autobuzul se deplasa catre templul hindus Ramdevji din Malarna...

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita...

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat care a murit dupa ce a fost atacat de un porc mistreț și dupa semnalarea de catre presa a mai multor cazuri de atacuri ale porcilor mistreți asupra oamenilor sau gospodariilor Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul…

- Un grav acident de circulație s-a produs in jurul orei 11.00 pe drumul comunal 81, pe raza satului Rușavaț, comuna Viperești. Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un stalp apoi gardul unui imobil. Polițiștii au inceput o ancheta…

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism Opel a incercat sa intoarca, sambata, pe Centura municipiului Buzau si nu s-a asigurat, fiind lovit de o autoutilitara incarcata cu lemne. In urma impactului, atat barbatul care a provocat accidentul cat si sotia sa care se afla in masina au fost…

- În urma cu câteva minute, pe Șoseaua Mangaliei, în zona Școlii nr.16, o mașina a intrat într-un stâlp! Șoferul a refuzat sa iasa din mașina avariata, în ciuda cadrelor medicale care încercau sa în convinga ca trebuie sa fie examinat. Abia dupa…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina sub un TIR incarcat cu paleți, in localitatea Blejoi, din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul…

- Suceveanul, ce a produs un accident soldat cu doi morti, dupa a incercat sa faca o depasire in zona cu linie continua, lovind o masina ce circula regulamentar din sens opus, a fost retinut de catre politisti.

- Din primele informații, pe DN79, pe raza localitații Andrei Șaguna, un microbuz de transport persoane a intrat in coliziune cu un autocamion. In urma impactului, o persoana a fost incarcerata...

- Un barbat și copilul acestuia si-au pierdut viata, iar sotia se afla in stare grava in urma unui accident care a avut loc astazi la amiaza la Vadu Moldovei, pe DN 2. Accidentul a avut loc intre un autoturism in care se afla o familie cu un copil, si un microbuz, in care se afla […]

- Gregory Rigters, component al nationalei de fotbal a statului Surinam, a murit in capitala Paramaribo, intr-un accident de masina. Gregory Rigters a fost de doua ori golgeterul campionatului din Surinam, evoluand pentru gruparea Walking Boyz Company. El avea si 7 prezente in nationala statului Surinam,…

- Politistii galateni au identificat un individ violent care a blocat circulatia pe o strada extrem de circulata din Galati doar ca sa puna la punct un sofer. La plecare, prietena agresorului a ignorat semnele agentilor de circulatie, fortandu-i sa porneasca cu autospeciala de Politie in urmarirea ei.