Bărbat găsit mort în staţia de autobuz Trupul barbatului a fost gasit joi dimineata, in stația de autobuz din localitatea Stioborani, comuna Solești. Victima prezenta urme de violența in zona capului și a fost gasit cazut intr-o balta de sange, scrie vremeanoua.ro. La fața locului au sosit echipaje de poliție și au fost demarate cercetarile pentru a stabili daca este vorba de un accident sau de o crima. Victima este un barbat de 42 de ani, divorțat. Conform primelor cercetari de la fața locului, aceasta prezenta leziuni in zona feței. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA…Astazi dimineața, in stația de autobuz din localitatea Stioborani, comuna Solești, a fost descoperit decedat un localnic. Victima prezenta urme de violența in zona capului și a fost gazit cazut intr-o balta de sange. La fața locului au sosit echipaje de poliție și au fost demarate cercetarile…

- Doua persoane au primit ingrijiri medicale in urma unor atacuri de panica, dupa ce locuința le-a fost cuprinsa de flacari. Potrivit informațiilor, o locuința din satul Cucuieți, comuna Vidra, a luat foc in aceasta seara (sambata), la fața locului intervenind autospeciale de pompieri,…

- Un pensionar i-a taiat venele unui barbat in București in urma unui scandal iscat intr-o stație de autobuz din zona Lujerului. Un pensionar care venea de la pescuit s-a luat la cearta, sambata, cu un barbat de 40 de ani intr-o stație de autobuz din zona Lujerului dupa ce acesta i-ar fi spus sa nu urce…

- Un barbat a fost înjunghiat, într-o statie RATB din Sectorul 6 al Capitalei, de o alta persoana, ca urmare a unui conflict izbucnit într-un mijloc de transport în comun. Victima a fost transportata la spital, iar atacatorul este cautat.

- Un barbat a fost injunghiat, intr-o statie RATB din Sectorul 6 al Capitalei, de o alta persoana, ca urmare a unui conflict izbucnit intr-un mijloc de transport in comun. Victima a fost transportata la spital, iar atacatorul este cautat.

- Incendiu vineri noapte in comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau. Pompierii chemați sa intervina pentru a stinge focul au facut o descoperire macabra: in una dintre camere se afla trupul spanzurat al unui barbat. „Victima scoasa din casa nu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea a deschis o ancheta dupa ce pe Facebook au aparut imagini în care se vede cum o adolescenta în vârsta de 16 ani este agresata de alte doua fete. Pe o pagina de Facebook a aparut azi, un filmuleț în care se vede cum o fata o cearta…

- Eleva din Tulcea, batuta de doua colege. O eleva a Liceului Agricol nr. 9 din Tulcea a fost batuta de catre doua colege, agresiunea pornind in școala și a continuat in stația de autobuz de langa unitatea de invațamant. Agresiunea a avut loc in plina zi, in data de 15 martie, in vecinatatea Colegiul…

- Incident in stația de taxiuri de la Coreco-Hale din Ploiesti. Potrivit martorilor, unui taximetrist i s-a facut rau la volan in timp ce se afla in stație. Colegii sai au chemat ambulanța, la fața locului ajungand Terapia Intensiva Mobila (foto). Acestuia i se face masaj cardiac.…

- Un moldovean a murit in Italia, in urma unui tragic accident care a avut loc in orașul Trivignano. Barbatul, in varsta de 42 de ani, a decedat in urma ciocnirii unui autobuz de linie cu un camion.Victima se afla la volanul unuia dintre vehicule.

- O tanara studenta a lansat un apel pe Facebook in speranta ca isi va recupera obiectele pierdute in statia de autobuz de la UPG. Este vorba despre o geanta in care se aflau laptopul fetei. Cine poate oferi informatii este rugat sa o apeleze pe Georgiana Zenaida, pe Facebook. S-A…

- Un șofer și-a distrus mașina și chioșcurile dintr-o stație de autobuz a municipiului Sebeș, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in ele. Accidentul s-a soldat, se pare, doar cu pagube materiale, nefiind semnalat Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un tanar din localitatea constanteana Topraisar a fost gasit spanzurat noaptea trecuta intr o anexa a casei. Din primele informatii, victima, in varsta de 34 de ani era cunoscuta cu probleme psihice. Vecinii cunosteau si problemele acestuia cu alcoolul. Un vecin ar fi gasit victima decedata si a dat…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Dambovita, intre un microbuz si un autobuz, o persoana diind incarcerata. Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana…

- Un barbat de 55 de ani, din comuna Andreiasu, consilier local PNL si patron de butic, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Victima sa a fost primarul comunei Andreiasu, Vasilica Cristian, dupa…

- „Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca un barbat, de 41 ani, din judetul Cluj, in timp ce ar fi condus o autoutilitara pe DE 583, dinspre Iasi catre Letcani ar fi surprins si accidentat un batran de 89 ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis",…

- Un adolescent in varsta de 13 ani a suferit o soarta crunta. Victima unei violențe greu de imaginat, baiatul a fost forțat sa doarma intr-o cușca de caine, purtand scutece pentru adulți, inainte sa fie violat, ars și batut pana la moarte. Trupul lui neinsuflețit a fost ingropat in graba la marginea…

- Un adolescent in varsta de 13 ani a suferit o soarta crunta. Victima unei violențe greu de imaginat, baiatul a fost forțat sa doarma intr-o cușca de caine, purtand scutece pentru adulți, inainte sa fie violat, ars și batut pana la moarte. Trupul lui neinsuflețit a fost ingropat in graba la marginea…

- Un accident de munca a avut loc, miercuri, la o firma din Dej.Un accident de munca s-a produs pe strada Bistriței, în cadrul firmei Mexom Dej. Din ultimele informații se pare ca un muncitor ar fi fost prins între un autocamion și o presa, scrie someseanul.ro. La fața…

- În urma loviturilor primite, persoana vatamata a fost transportata la UPU1 Cluj-Napoca pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În urma examinarii barbatului s-a stabilit faptul ca are leziuni care necesita pentru vindecare un numar de 28-30 zile de îngrijiri…

- Un accident rutier produs in luna noiembrie din anul 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere…

- Politistii ieseni sunt in alerta dupa ce soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanta, nu a acordat prioritate unui pieton si l a izbit in plin. Conform jri.ro, accidentul a avut loc pe strada Sf. Lazar, in dreptul BRD.Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima…

- Totul s-a petrecut marți seara in jurul orei 23:00. La fața locului au fost trimiși polițiști, pompieri și cadre medicale. Pompierii au gasit mașina scufundata in lac – la o adancime de aproximativ 15-20 de metri – și dupa trei ore de intervenție au reușit sa o scoata la mal. Autoturismul a fost scos…

- Totul s-a intamplat marti, in jurul orei 09.00, atunci cand o femeie de 48 de ani, aflata la volanul unui autoturism, a incercat sa treaca peste calea ferata, dar a fost surprinsa de un tren, fiind izbita in plin. Soferita se afla singura in mașina și a suferit rani grave in urma impactului. In urma…

- Inceput de saptamana cu stangul! Un barbat de 49 de ani a fost gasit decedat in camera unde locuia. Barbatul de 49 de ani lucra la vulcanizarea de pe DN 73, de la intrarea in Campulung dinspre Pitesti, de la Apa Sarata. Se pare ca, acesta a pus la incalzit pe aragaz o cratita. Omul…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal. Deocamdata,…

- In urma cu putin timp, un accidentul rutier a avut loc in zona Delfinariu. In eveniment este implicat un autoturism si un pieton. Ambulanta se afla la fata locului.Victima a fost preluata de un echipaj SAJ si transportata la spital.Circulatia in zona este blocata. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Un angajat al Șantierului Naval Vard din Tulcea a murit, vineri dupa-amiaza, dupa ce și-a strivit capul intre un perete din secția in care lucra și o piesa metalica de șapte metri pe care urma o fixeze impreuna cu mai mulți colegi. Accidentul de munca s-a petrecut, vineri, in jurul orei 16.30, cand…

- Pompierii de la ISU au fost solicitati sa intervina, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta, din orasul Patarlagele. Ajunsi la fata locului, pompierii plecati de la Statia Maruntisu cu doua autospeciale au gasit o femeie decedata, cel mai probabil din cauza intoxicatiei…

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.

- Un roman in varsta de 21 de ani a fost omorat in Anglia. Numele sau era Razvan Sarbu si locuia intr-o padure, la un cort. Cei care l-au ucis sunt doi adolescenti, Charlie White si Alex Macdonald. Trupul neinsufletit al tanarului a fost gasit de o persoana care iesise cu cainele la plimbare. A

- Imaginile cu o pacienta in haine de spital abandonata in stația de autobuz in frig de paznicii unui spital din Baltimore au provocat revolta publica in Statele Unite, scrie CBS News Imaginile cu femeia lasata in frig au fost surprinse in timpul nopții de Imamu Baraka, care trecea pe langa spitalul baltimore…

- O femeie in varsta de 23 de ani a fost prinsa de polițiști ai Secției 1 cu mana in poșeta unei doamne. Victima se afla intr-o stație de tramvai din Timișoara cand tanara i-a sustrat portofelul din poșeta. Oamenii legii au prins-o pe hoața și au recuperat prejudiciul. Polițiștii au intocmit pe numele…

- Politistii il cauta pe agresorul care a atacat un tanar cu un cutit, in apropiere de statia de metrou Politehnica. Victima a fost operata, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor, scrie digi24.ro.

- Politistii din Bucuresti sunt in alerta. Il cauta si acum pe barbatul care aseara a injunghiat in spate un tanar, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima, in varsta de 26 de ani, a fost operata de urgenta, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor.

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care sustine ca a fost injunghiat de o persoana necunoscuta in apropiere de statia de metrou Politehnica, a fost transportat joi seara la spital, potrivit reprezentantilor SMURD. Politia a demarat o ancheta. "In aceasta seara, in jurul orei 19.00, prin…

- Mai multe echipaje ISU intervin pentru a salva un muncitor strivit de container la o ferma din Constanța. Martorii au sunat la 112 ca sa ceara ajutor. Din primele informații, incidentul șocant a avut loc in incinta Fermei 6 Martie de la ieșire din Constanța, spre Valu lui Traian, noteaza ziuaconstanta.ro…

- O femeie in varsta de 30 de ani si un copil de 12 ani au fost raniti, vineri seara, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, cele doua persoane fiind lovite o masina care a intrat in statia de autobuz in care se aflau. Masina a ricosat acolo dupa ce fusese lovita de un alt autoturism care a efectuat…

- In urma cu cateva minute in municipiu s-a produs un accident grav pe straha Hoticolei intersectie cu strada Marghiloman. O femeie aflat ape trotuar a fost accidentata de un autobuz care a efectuat gresit manevra de intoarcere. Victima a fost transportata la spital. E.S.

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovsky, la statia de metrou Slavyansky Bulvar, in vestul Moscovei. Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe drum si a cazut pe scarile de coborare in statia de metrou.

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…