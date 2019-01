Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 68 de ani a fost gasit ieri decedat in casa de un echipaj de prim ajutor. Acesta locuia pe strada Drobeta, in Iasi. Apelul la 112 a fost facut de catre fiica lui din Brasov, ingrijorata ca tatal nu raspunde la telefon. La fata locului a fost directionat un Echipaj de Prim Ajutor, barbatul…

- O biserica din Iasi si-a trimis 11 ajutoare, majoritatea tineri care canta in corul parohiei, sa ia partea la cursuri de prim-ajutor, pentru a putea interveni in cazul in care cuiva i se face rau in timpul slujbei.

- Kinga Sebestyen, instructor și dezvoltator al programelor Kangoo Jumps in Romania, și peste hotare, ajuta persoanele supraponderale, cu greutatea intre 90 și 200 de kilograme, sa slabeasca intr-un mod sanatos, chiar și 150 de kilograme. Va reuși acest lucru prin programul pe care l-a inventat, Fat Burning,…

- In prag de Anul Nou, o mama din Iasi a cazut secerata de o lovitura de cutit • In penultima zi din an, un adolescent a sunat la 112 si a cerut ajutorul dupa ce si-a gasit mama cu gatul taiat • Femeia a fost transportata imediat la spital, iar cel care a vrut sa [...]

- Salariul ramane, și in 2018, principalul criteriu in funcție de care romanii iși aleg cariera, angajatorul și chiar orașul in care vor sa locuiasca și sa lucreze. Media salariala, la nivel național, crește proporțional cu numarul de angajatori existenți in fiecare oraș, cu industria din care fac parte,…

- Timp de cinci zile, peste 60 de expozanți din intreaga țara, producatori și comercianți, vor oferi publicului larg, la prețuri accesibile de producator, o gama variata de articole de imbracaminte, incalțaminte, articole pentru copii, marochinarie, dar și accesorii, bijuterii, cosmetice și produse…

- Cum s-a ajuns aici? Epopeea calitatii precare a aerului din marile orase ale Romaniei, Bucuresti, Iasi si Brasov incepe in urma cu cativa ani. In 2007, exact anul aderarii la UE, poluarea din cele patru mari orașe a intrat sub lupa Comisiei Europene. Dupa trei administrații locale (Videanu, Oprescu,…

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…